"كاس" تمنح إيتو حق الترشح في انتخابات اللجنة التنفيذية لـ "كاف"

نجح أسطورة كرة القدم الكاميروني صامويل إيتو في إلغاء قرار بمنعه من الترشح لمنصب في الهيئة الحاكمة للعبة في أفريقيا.

وأصدرت محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، حكما، اليوم الجمعة، لصالح إيتو، الذي استأنف ضد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) باستبعاده من الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري.

ويتولى المهاجم السابق (43 عاما)، الذي لعب لعدة أندية كبرى مثل برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، رئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم منذ عام 2021. وقد أثار الكثير من الجدل خلال تلك الفترة.

وفي سبتمبر الماضي، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منع إيتو من حضور أي مباريات للمنتخبات الوطنية لمدة ستة أشهر بعدما أدين بانتهاك القواعد التأديبية المتعلقة "بالسلوك المسيء وانتهاك مبادئ اللعب النظيف" وسوء سلوك المسؤولين.

وفي يوليو من العام الماضي، فرض كاف غرامة قدرها 200 ألف دولار على إيتو، الذي سبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي أربع مرات، لأنه "انتهك بشكل خطير مبادئ الأخلاق والنزاهة والروح الرياضية" على خلفية توليه منصب سفيرا للعلامة التجارية لإحدى منظمات المراهنات، قبل أن يتم إلغاء العقوبة التي وقعت عليه الشهر الماضي، عقب الاستئناف الذي تقدم به.

وتستعد الاتحادات الوطنية الأعضاء في كاف، والتي يبلغ عددها 54 اتحادا، يوم الأربعاء المقبل، لانتخابات رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والتي ترشح لها الملياردير الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، الذي يطمح لولاية ثانية على رأس المنظومة الكروية الحاكمة في القارة السمراء خلال الأعوام الأربعة القادمة.

ومن المقرر أن يحضر السويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، تلك الفعاليات، فيما حصل إيتو الآن على إعفاء متأخر من قبل كاس للتنافس على مقعد في اللجنة التنفيذية لكاف.

وكشفت كاس في بيان: "اعتبرت لجنة التحكيم أنها حصلت على معلومات كافية لإلغاء قرار اللجنة التنفيذية لكاف بشأن عدم أهلية السيد إيتو. سيكون الأمر متروكا لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في 12 مارس/آذار 2025 لإجراء تقييمها الخاص للمرشحين".