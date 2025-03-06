الفيفا يدرس توسيع كأس العالم لكرة القدم لتضم 64 منتخباً

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الخميس أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يدرس توسيع كأس العالم 2030 لتضم 64 منتخبا احتفالا بمرور مئة عام على انطلاق البطولة.

وستقام كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال بينما من المقرر أن تستضيف الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي حيث أقيمت النسخة الافتتاحية ثلاث مباريات.

وتم بالفعل توسيع كأس العالم من 32 إلى 48 فريقا لنسخة العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن المقترح الأخير من إجناسيو ألونسو مندوب أوروجواي بتوسيع نسخة 2030 لتشمل 64 دولة تم تقديمه في نهاية اجتماع.

وأضافت الصحيفة، التي لم تكشف عن مصادرها، إن المقترح قوبل "بصمت مطبق" من جانب المشاركين.

وأضافت أنه بحسب ثلاثة أشخاص حضروا الاجتماع فإن "الفيفا من المرجح أن يسترشد بالمنافع المالية والسياسية بقدر ما يسترشد بالمنافع الرياضية عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرار بشأن هذه المسألة".

وأضافت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عما سمتهم أربعة أشخاص لديهم معرفة مباشرة بالمناقشات أن "إنفانتينو رئيس الفيفا وصف المقترح بأنه مثير للاهتمام ويجب تحليله عن كثب".