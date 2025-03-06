"فيفا" يخصص مليار دولار جوائز لمونديال الأندية 2025

صادق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تخصيص جائزة مالية غير مسبوقة لبطولة كأس العالم للأندية 2025، بالولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار أمريكي، في إطار تعزيز كرة القدم على المستوى العالمي، على أن تُوزع الجوائز المالية على الأندية المشاركة، إلى جانب إنشاء صندوق تضامني لدعم الأندية في أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي عقد أمس في مدينة زيورخ بسويسرا.

وأكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد أن البطولة لن تكون فقط قمة المنافسات الكروية، بل ستعكس أيضًا تضامنًا عالميًا يعود بالنفع على الأندية كافة، مشيرًا إلى أن جميع إيرادات البطولة ستُوزع على الأندية المشاركة والصندوق التضامني وأن "فيفا" لن يحتفظ بأي جزء منها.

ويشارك في مونديال الأندية 32 فريقاً وتقام منافساته في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين، ويشارك فيها نادي العين، بطل دوري أبطال آسيا 2024 وممثل كرة القدم الإماراتية، حيث يتنافس في المجموعة السابعة إلى جانب أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، والوداد المغربي، ويوفنتوس الإيطالي.

كما أطلق مجلس الـ"فيفا" خلال الاجتماع عملية تقديم ملفات الترشح لاستضافة نسختي 2031 و2035 من بطولة كأس العالم للسيدات، مع دعوة اتحادات أمريكا الشمالية وإفريقيا للتقدم لاستضافة نسخة 2031، واتحادات إفريقيا وأوروبا لاستضافة نسخة 2035. وسيُتخذ القرار النهائي بشأن الدول المستضيفة خلال كونجرس الـ"فيفا" في عام 2026.

وفي خطوة لتعزيز كرة القدم النسائية، أعلن المجلس إقامة النسخة الأولى من بطولة كأس العالم لأندية السيدات في 2028، بمشاركة 19 فريقًا، وتخصيص مقاعد لجميع الاتحادات القارية، كما ستنطلق بطولة سنوية جديدة تحت مسمى "كأس الفيفا للبطلات" في 2026، تجمع الفرق الفائزة بالبطولات القارية للأندية.

واعتمد المجلس مجموعة من البطولات ضمن جدول المباريات الدولية للسيدات، وأكد تواريخ عدد من المسابقات، منها كأس العرب "فيفا - قطر 2025"، التي تقام خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، وكأس العالم تحت 17 سنة "قطر 2025"، وكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة في بولندا 2026.

وتأتي هذه القرارات في إطار جهود "فيفا" لتعزيز تطور كرة القدم عالميًا، مع استثمار 90% من ميزانية دورة 2023-2026 في برامج تطوير اللعبة، بما في ذلك برنامج "فيفا فورورد" الذي تبلغ قيمته 2.3 مليار دولار.