مائدة إفطار لجماهير قمة شباب الأهلي والشارقة



أعلن نادي شباب الأهلي، إقامة مائدة إفطار لجماهير النادي وضيوفهم جماهير الشارقة عندما يلتقي الفريقان مساء غد الأربعاء، على ملعب استاد راشد، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وأشار النادي إلى أن المائدة ستقام في مبنى السعادة، ونشر على حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «جماهيرنا الوفية وجمهور الفريق الضيف، تواجدكم يضفي على الأمسية الكروية الآسيوية رونقاً آخر، وندعوكم على مائدة الفطور المخصصة لكم بمبنى السعادة». وجاءت دعوة شباب الأهلي، نظراً لإقامة المباراة في الثامنة من مساء الغد، ما يصعب من الحضور الجماهيري، خاصة وأن المباراة تقام وسط الأسبوع.