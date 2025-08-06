الدوري الدنماركي.. الفائز بجائزة لاعب المباراة ينال 55 كيلوغراماً من البطاطس

نادراً ما يتابع أحد من خارج البلاد أخبار الدوري الدنماركي لكرة القدم، لكن ما حصل أول من أمس أثار ضجة «لطيفة» بعدما مُنِح الفرنسي ماكسيم سولاس 55 كيلوغراماً من البطاطس بعد اختياره أفضل لاعب في مباراة فريقه سوندرييسكي مع نودرسيايلاند.

وقال المدافع البالغ من العمر 26 عاماً الذي سجل الهدف الافتتاحي في فوز فريقه 3 - 2، لوكالة فرانس برس «تلقيت 55 كيلوغراماً من البطاطس بعد مباراتي الأخيرة»، مضيفاً «تبرعت بالبطاطس لمطبخ النادي، وهم تبرعوا بجزء منها لمطعم باراسولين الاجتماعي في هادرسليف (غرب البلاد)».

وهذه المرة الأولى التي ينال أفضل لاعب في المباراة جائزة من هذا النوع. وأوضح المدير الإعلامي في النادي جاكوب رافن أن «راعي المباراة يقرر نوع الجائزة. لقد وجدها مضحكة، والآن تنتشر القصة حول العالم».

ويدافع سولاس عن ألوان سوندرييسكي منذ 2021 بعدما انضم إليه من الفريق الدنماركي الآخر فيرماد أماغر.