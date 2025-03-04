باولو سوزا: لاعبو شباب الأهلي مطالبون بالتحكم بالمشاعر أمام الشارقة

قال باولو سوزا، المدير الفني لشباب الأهلي، إن مباراة الغد أمام الشارقة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لحظة مهمة في هذه البطولة، وستكون أمام منافس قوي ومتمرس نجح في تقديم موسم جيد، كما فعل شباب الأهلي، ويملك خط هجوم يمكن أن يصنع الفارق، ودفاعًا أظهر تضامنًا واضحًا، ومدربًا يملك خبرة كبيرة في المنطقة العربية والبطولات الآسيوية.

وأضاف: "هذه المباراة تتطلب منا الكثير، حيث يجب أن نكون في أفضل حال من الناحية الجماعية والفردية، ونتحكم في المشاعر والعواطف على أرضية الملعب، لأن لها دورًا كبيرًا في المرحلة الإقصائية حتى نجتاز ربع النهائي. هذه المواجهة مكونة من 180 دقيقة، والجزء الأول على ملعبنا، ويجب أن نكون في وضع جيد."

وقال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نواجه بعض التحديات بغياب عناصر مهمة مثل ريكلمي، لكننا نبحث عن حلول مختلفة سعيًا لتحقيق الفوز والتأهل للمرحلة المقبلة، وهذا هو ما يشغل تفكيرنا، لأننا نسعى لتقديم كرة قدم شجاعة، ونلعب بطموح وشغف، ونعمل على صناعة الفرص بصورة أكبر، وتسجيل الأهداف للتفوق على المنافس."

من جانبه، أكد لاعب شباب الأهلي، لوكا ميليفوجيفيتش، احترامه الكامل لنادي الشارقة كمنافس قوي في هذه المرحلة من دوري أبطال آسيا، مبينًا أنهم جاهزون للمباراة على الرغم من وجود بعض الصعوبات والتحديات التي ذكرها سوزا، متمنيًا أن يحصل الفريق على مساندة جماهيرية كبيرة تمنح اللاعبين الدافع المطلوب لتقديم أفضل ما لديهم.

وقال: "من الأشياء الغريبة في مسيرتي الكروية أن أواجه نفس الفريق في 5 مباريات متتالية، وخلال شهر واحد، ولكن على الصعيد الآخر، سنبذل أقصى جهد ونرى ما يحدث في نهاية هذا الشهر. نحن بحاجة إلى أخذ كل مباراة على حدة، الواحدة تلو الأخرى، لنتمكن من تحقيق المطلوب. هناك منافسة بين اللاعبين في الفريق، وهو أمر صحي، ويمنح المدرب تنوعًا فنيًا مفيدًا."