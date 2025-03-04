شباب الأهلي والشارقة.. قمة إماراتية في «الآسيوية»



يستقبل شباب الأهلي ضيفه الشارقة في الثامنة من مساء غد الأربعاء على ملعب استاد راشد، في قمة إماراتية ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، ويطمح فيها كل من الفريقين إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتسهيل مهمة حجز بطاقة الوصول إلى الدور قبل النهائي، عندما يلتقي الفريقان في لقاء الإياب يوم 12 مارس الجاري، على ملعب استاد نادي الشارقة.

وستكون مواجهة الليلة هي الثانية بين الفريقين، إذ سبق وفاز شباب الأهلي على ملعبه 2-1 يوم 27 أكتوبر 2024، ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين الذي يجمع بينهما مجدداً ضمن الجولة 19 يوم 29 مارس الجاري، إضافة إلى مواجهتين في ذهاب وإياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي يومي 17 و27 من الشهر نفسه.

وتلك السلسلة الطويلة من المباريات بين الفريقين تعكس الواقع التنافسي الشرس بينهما في جميع مسابقات الموسم الجاري 2024-2025، الذي يبرز في الصراع الدائر بينهما على صدارة دوري أدنوك للمحترفين، حيث يعتلي شباب الأهلي قمة الترتيب برصيد 47 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الشارقة في المركز الثاني، ويتبقى لكل منهما 9 مباريات في المسابقة.

مشوار

وقطع الفريقان مشواراً طويلاً نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي الآسيوي بداية بتسجيل حضور قوي ومتشابه في دور المجموعات، الذي شهد حسم الشارقة لصدارة المجموعة الثالثة، وشباب الأهلي لصدارة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة لكل منهما، بعد فوزهما في 4 مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، وخسارة مباراة واحدة، واجتازا الدور ثمن النهائي، بعد تغلب «الفرسان» على الوحدات الأردني في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 6-3، وتغلب الشارقة على الحسين إربد الأردني بركلات الترجيح 3-0، بعد نهاية مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 1-1، ليسجل لاعبو شباب الأهلي 23 هدفاً، وتتلقى شباكهم 14 هدفاً، بينما سجل الشارقة 14 هدفاً، وتلقى مرماه 9 أهداف.

نتائج

وعلى الصعيد الفني، يقدم شباب الأهلي أفضل مستوياته ونتائجه في جميع المسابقات التي يشارك فيها هذا الموسم تحت قيادة مدربه البرتغالي باولو سوزا، حتى إن الفريق لم يهزم منذ خسارته في 2 أكتوبر 2024، أمام مضيفه ناساف الأوزبكي 1-2، في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، ونجح في الفوز بلقبين هذا الموسم حتى الآن، وهما كأس سوبر إعمار للمحترفين، ودرع التفوق ضمن بطولات السوبر الإماراتي القطري، ويملك الفريق قائمة مميزة من اللاعبين الذين يصعب اختيار أفضلهم للتشكيلة الأساسية بفضل تألقهم اللافت، ما يجعل الفريق غير قابل للتأثر بأي غيابات، ومن أبرز نجوم الفريق هذا الموسم على سبيل المثال، كارتابيا، سردار أزمون، لوكا، بوغدان، لوكا، رينان، حارب عبدالله، بالا، يحيى الغساني، يوري سيزار، والحارس حمد المقبالي.

خبرة

أما الشارقة فيقوده مدربه الروماني أولاريو كوزمين، الأكثر خبرة والأفضل تاريخاً بين مدربي أندية الكرة الإماراتية، وعلى الرغم من الأداء ونتائج الفريق غير المستقرة في الفترة الأخيرة، إلا أن اللاعبين استعادوا الثقة والمعنويات العالية بعد الفوز في الجولة 18 للدوري على العروبة 1-0، وذلك بعد الخسارة أمام كل من كلباء والبطائح 1-2 و0-1، في الجولتين 15 و17 بالترتيب، مع تأجيل مباراة الشارقة ومضيفه الجزيرة ضمن الجولة 16 إلى يوم 27 أبريل المقبل.

ولا يعاني الشارقة من غيابات مؤثرة قبل مواجهة «الفرسان»، وحرص كوزمين خلال أيام التحضيرات الماضية على تجهيز عناصر الفريق، سواء من الأساسيين أو البدلاء، ولا يتوقع وجود مفاجآت في تشكيلة المدرب الروماني، إذ يتوقع أن يكون الاختيار من بين كل من كايو لوكاس، لوان بيريرا، عثمان كمار، تايرون كونراد، فراس بالعربي، بيرو، عادل تاعرابت، محمد عبدالباسط، خالد الظنحاني، ماجد حسن، وماركوس ميلوني، والحارس عادل الحوسني، وهم الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها كوزمين هذا الموسم.

توازن

ويدخل الشارقة مباراته الأولى في الدور ربع النهائي أمام مضيفه شباب الأهلي وهو يفتقد قائده وقلب الدفاع شاهين عبدالرحمن بسبب ظروف مرض ابنته، وجاءت استعدادات الفريق للمباراة خلال 3 أيام فقط من بعد مباراة العروبة في الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين، عمد المدير الفني كوزمين أولاريو على تكثيف الجانب التكتيكي في الناحية الهجومية بهدف التغلب على ندرة تسجيل الأهداف في المباريات السابقة، وفي الوقت نفسه اللعب بتوازن في خطي الوسط والدفاع، وحرص كوزمين على معالجة بعض الملاحظات من خلال محاضرات نظرية للاعبين مع التطبيق العملي في التدريب الأساسي للمباراة، الذي أجراه الفريق مساء الاثنين في ملعبه، قبل أن يختتم استعداداته بتدريب خفيف مساء اليوم الثلاثاء اطمأن فيه المدرب كوزمين على جاهزية جميع اللاعبين من الناحية البدنية، ومن أبرز الأوراق التي سيعتمد عليها كوزمين في المباراة الثلاثي الهجومي «كايو لوكاس ولوان بيريرا وعثمان كمار»، ومعهم تايرون كونراد، وخلفهم فراس بالعربي وبيرو وعادل تعرابت ومحمد عبدالباسط وخالد الظنحاني وماجد حسن وماركوس ميلوني والحارس علي الحوسني.

تفاؤل

وتبدو حالة من التفاؤل في صفوف فريق الشارقة بعد استعادة نغمة الانتصارات في الجولة الماضية للدوري أمام العروبة، وتوفر خيارات مناسبة للمدرب كوزمين لاختيار التشكيلة المناسبة، حيث لا يغيب غير القائد شاهين.

ويراهن الشرقاوية على قدرة المدرب كوزمين في التعامل مع مثل هذه المباريات الصعبة، ليس فقط من الناحية التكتيكية والفنية، بل من ناحية التحضير الذهني، حيث يحرص كوزمين دائماً على تخفيف الضغوط النفسية على اللاعبين.

ولا يتوقع تعامل كوزمين مع المباراة بمعزل عن مباراة الرد في ملعب الشارقة المقرر لها الأربعاء المقبل 12 مارس الجاري، حيث سيعمل في مباراة اليوم على المحافظة على شباكه أولاً قبل التفكير في التسجيل في ظل نظام «الذهاب والإياب» على أمل الاستفادة من ملعبه في حسم بطاقة التأهل للمربع الآسيوي.