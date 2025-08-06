البطائح يدشن المرحلة الأخيرة من التحضيرات للموسم الجديد

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي البطائح، المرحلة الثالثة والأخيرة من تحضيراته لبدء مشواره في دوري أدنوك للمحترفين عندما يحل ضيفاً على العين يوم 16 أغسطس الجاري، وتتضمن تلك المرحلة معسكراً داخلياً يتدرب من خلاله «الراقي» يومياً تحت قيادة مدربه الإيراني فرهاد مجيدي، بالإضافة إلى خوض مواجهتين وديتين اليوم الأربعاء، والأحد المقبل.

وحضر محمد عبدالله بن حليس الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة البطائح، انطلاقة مرحلة الإعداد الأخيرة للموسم الرياضي 2025 - 2026، بحضور جميع اللاعبين والجهاز الفني، وتحدث مع الفريق مطالباً الجميع بالتركيز على تقديم موسم قوي يلبي طموحات الإدارة وجماهير الفريق، والعمل بكل قوة على إنهاء الموسم المقبل في مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري.

وكان مجيدي، قد منح لاعبي البطائح راحة قصيرة لمدة 3 أيام قبل العودة إلى التدريبات مساء أول من أمس، وذلك عقب العودة من معسكر الفريق الخارجي في صربيا، والذي بدأ يوم 12 يوليو الماضي، وتضمن خوض الفريق 4 مباريات ودية قوية، وشهدت فوز البطائح في مباراتين، وخسارة مباراة، والتعادل في مباراة، وحرص الجهاز الفني على الدفع بجميع لاعبي الفريق في تلك المباريات للخروج بأفضل فوائد فنية وبدنية ممكنة.

وتجدر الإشارة إلى أن البطائح أنهى النسخة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين في المركز 11 برصيد 27 نقطة، بعد الفوز في 7 مباريات، والتعادل في 6، وخسارة 13 مباراة، وسجل الفريق 30 هدفاً، وتلقى مرماه 45 هدفاً.