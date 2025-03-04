بتروفيتش: مواجهة الأصدقاء صعبة.. وشرودر لم يفاجئني كمدرب

أعرب زيليكو بتروفيتش، مدرب القادسية الكويتي، عن سعادته بمواجهة صديقه ألفريد شرودر، مدرب النصر، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال الخليج، مشيرًا إلى أن المباراة ستكون صعبة نظرًا للعلاقة القوية التي تجمعهما منذ سنوات طويلة.

وقال بتروفيتش: "لعبنا معًا قبل سنوات طويلة، وكان شرودر لاعبًا ممتازًا يتمتع بذكاء تكتيكي عالٍ. في ذلك الوقت، كان منشغلًا بالتكتيكات وكيفية التموضع في الملعب، لذلك لم يفاجئني عندما أصبح مدربًا ناجحًا. لقد درب في أندية كبيرة مثل برشلونة، وحقق ألقابًا في بلجيكا، وكان مدربًا لأياكس، والآن يقود النصر."

وأضاف المدرب الكرواتي: "علاقتنا مستمرة منذ 30 عامًا، وبصراحة، لا أحب اللعب ضد الأصدقاء، لأنني أحب أن يفوز أصدقائي بكل شيء. لست شخصًا غيورًا إذا فاز صديقي ولم أفز."

وتابع: "بعد هذه المباراة، لن يتمكن أحدنا من بلوغ النهائي، لكن لا بأس، فمن الرائع رؤية شرودر هنا يعمل في نادٍ كبير مثل النصر، وأتمنى له التوفيق."