النصر مع القادسية الكويتي غداً في نصف نهائي أبطال الخليج للأندية

تنطلق منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، يومي غد “الثلاثاء” وبعد غد “الأربعاء”، حيث يلتقي النصر الإماراتي مع القادسية الكويتي، فيما يواجه الاتفاق السعودي فريق دهوك العراقي.

وتفصيلا يستضيف النصر، متصدر المجموعة الأولى، القادسية الكويتي، وصيف المجموعة الثانية، في مباراة الذهاب غداً “الثلاثاء” على استاد آل مكتوم في دبي، على أن تقام مواجهة الإياب يوم 11 مارس الجاري على استاد محمد الحمد بالكويت.

وفي المواجهة الأخرى، يستضيف الاتفاق السعودي، متصدر المجموعة الثانية، دهوك العراقي، وصيف المجموعة الأولى، في لقاء الذهاب بعد غد “الأربعاء” على استاد عبد الله الدبل بنادي الاتفاق، فيما تقام مباراة الإياب يوم 12 مارس على ملعب دهوك بالعراق.

وكانت مرحلة المجموعات قد اختتمت بتعادل النصر مع أهلي صنعاء اليمني بدون أهداف، فيما تعادل دهوك العراقي مع ظفار العماني بهدف لكل منهما.

وضمن النصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، وتلاه دهوك ثانياً بـ9 نقاط، بينما تصدّر الاتفاق السعودي المجموعة الثانية بـ13 نقطة، وتلاه القادسية الكويتي بـ9 نقاط.