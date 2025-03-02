بولونيا يواصل صحوته ويشدد الخناق على يوفنتوس

واصل بولونيا صحوته بفوز ثان تواليا وشدد الخناق على يوفنتوس صاحب المركز الرابع الاخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بفوزه الصعب على ضيفه كالياري 2-1 الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وكان كالياري البادئ بالتسجيل عبر المهاجم روبرتو بيكولي في الدقيقة 22، وانتظر بولونيا، مفاجأة الموسم الماضي بقيادة المدرب الحالي ليوفنتوس تياغو موتا عندما حل خامسا وعاد الى المشاركة في مسابقة دوري ابطال أوروبا للمرة الاولى منذ 60 عاما، الشوط الثاني لقلب الطاولة على ضيفه بثنائية لمهاجمه الدولي ريكاردو أورسوليني في الدقيقتين 48 من ركلة جزاء و56.

ورفع أورسوليني رصيده الى تسعة أهداف في الدوري هذا الموسم.

وهو الفوز الثالث لبولونيا في مبارياته الاربع الاخيرة والثاني عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 47 نقطة مرتقيا الى المركز السادس بفارق المواجهة المباشرة خلف لاتسيو الذي يحلّ ضيفا على ميلان لاحقا ونقطتين خلف يوفنتوس الذي يستضيف فيرونا الإثنين في ختام المرحلة.

في المقابل، تجمد رصيد كالياري عند 25 نقطة وتراجع الى المركز الخامس عشر.

وحذا تورينو حذو بولونيا وحقق فوزه الثاني تواليا وكان على حساب مضيفه مونتسا بهدفين نظيفين سجلهما المقدوني الشمالي إلييف إلماس (41) وتشيزاري كاسادي (66).

وعزز تورينو موقعه في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة مقابل 14 نقطة لمونتسا صاحب المركز الاخير.

وتابع روما انتصاراته المتتالية ورفعها الى أربعة عندما تغلب على ضيفه كومو المنقوص 2-1.

وكان كومو صاحب الأسبقية عندما افتتح له الفرنسي لوكاس دا كونيا التسجيل في الدقيقة 44، لكن شباكه استقبلت هدف التعادل في الدقيقة 61 بواسطة الدولي البلجيكي أليكسي سالماكرز.

وزادت محن كومو بطرد مدافعه الالماني مارك أوليفر كيمبف لتلقيه الانذار الثاني (63)، فاستغل فريق العاصمة النقص العددي وسجل هدف الفوز عبر المهاجم الدولي الاوكراني أرتيم دوفبيك (76).

وهو الفوز الثامن لروما في مبارياته الـ11 الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة وتحديدا منذ سقوطه أمام كومو بالذات 0-2 في 15 كانون الأول/ديسمبر الماضي في المرحلة السادسة عشرة.

وارتقى روما إلى المركز الثامن مؤقتا برصيد 45 نقطة بفارق نقطتين أمام ميلان، فيما تجمد رصيد كومو عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتعادل جنوى مع إمبولي بهدف لماركو سيلفيستري (81 خطأ في مرمى فريقه) مقابل هدف لألبرتو غراسي (36).

ورفع جنوى رصيده الى 31 نقطة في المركز الثاني عشر مقابل 22 نقطة لإمبولي الثامن عشر.