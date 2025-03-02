«سمعة» يواجه «عموري» في لقاء أبطال خليجي 18 و21 بافتتاح كأس منصور بن زايد



تفتتح رسمياً، مساء غد الاثنين، النسخة الـ 12 من كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025 بمواجهة استعراضية تجمع نجوم منتخب الإمارات أبطال «خليجي 18» بقيادة إسماعيل مطر أمام أبطال «خليجي 21» بقيادة عمر عبدالرحمن «عموري»، وذلك على ملعب فندق قصر الإمارات في أبوظبي، بتنظيم ديوان الرئاسة.

وتقام المباراة التي تجمع نجوم كرة القدم الإماراتية على هامش الافتتاح الرسمي للبطولة، ويمثل فريق أبطال «خليجي 18» كلاً من وليد سالم وبشير سعيد وعبدالرحيم جمعة وهلال سعيد وسبيت خاطر وفيصل خليل ويوسف جابر إلى جانب إسماعيل مطر.

بينما يتواجد مع عموري في فريق أبطال «خليجي 21» يوسف البيرق ومهند العنزي وخميس إسماعيل وأحمد علي وحبوش صالح وإسماعيل الحمادي ومحمد فوزي.

وتقام مباراتان عقب مواجهة أبطال «خليجي 18 و 21»، اللقاء الأول يجمع مكتب الأمين العام بمكتب الشؤون الخاصة، والثاني بين مكتب البعثات الدراسية ومكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، وذلك لحساب المجموعة الثانية من البطولة. علماً بأن منافسات البطولة كانت قد انطلقت، اليوم الأحد، بمواجهتين ضمن المجموعة الأولى.

يشارك 16 فريقاً في البطولة التي تقام خلال شهر رمضان المبارك وتستمر حتى 20 من مارس الجاري، وتقام بنظام المجموعات «دوري من دور واحد»، وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.

ويقوم بإدارة مباريات البطولة حكام دوليون من اتحاد الإمارات لكرة القدم، وتشهد مشاركة لاعبين محترفين من مختلف أنحاء العالم، علماً بأن كل فريق يملك في قائمته 13 لاعباً فوق الـ 18 عاماً، من ضمنهم 3 لاعبين مواطنين بحد أدنى.

وأكملت اللجنة المنظمة تحضيراتها للافتتاح الرسمي، وخصصت جوائز قيمة للجماهير وفعاليات وأنشطة رياضية مصاحبة لمختلف الأعمار وكافة فئات المجتمع، وقدمت الدعوة للجماهير للحضور والاستمتاع بأجواء المنافسات التي تقام على الملعب الخارجي لفندق قصر الإمارات.

يذكر أن ديوان الرئاسة ينظم بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم سنوياً وتنطلق مع بداية شهر رمضان المبارك في منافسة بين فرق مختلفة من جهات عدة، وأقيمت النسخة الأولى من البطولة في يوليو 2012.