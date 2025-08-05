راشفورد يسجل أول أهدافه مع برشلونة



سجّل المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد أول أهدافه مع برشلونة الإسباني، خلال الفوز الكبير للفريق الكاتالوني في نهاية جولته الآسيوية على مضيفه دايغو الكوري الجنوبي 5 - 0 ودياً، أمس.

وكان برشلونة قد تغلب على فيسيل كوبي 3 - 1 في اليابان، وأف سي سيول 7 - 3 في كوريا الجنوبية.

وفي ظهوره الثالث مع برشلونة بعد انضمامه، الشهر الماضي، من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، نزل راشفورد (27 عاماً) بعد الاستراحة وهز الشباك في الدقيقة 65 بتسديدة من حافة منطقة الجزاء بعد تمريرة من إريك غارسيا.

سيطر برشلونة على المباراة ولم يسمح لخصمه بالتسديد على المرمى طول الدقائق التسعين.