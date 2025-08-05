نادي دبا الحصن يعسكر في مصر بطموحات متجددة

في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025 – 2026، غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي صباح أمس مصر، لبدء معسكر خارجي يمتد حتى الثالث والعشرين من أغسطس الجاري، وسط تطلعات كبيرة لتعزيز الجاهزية الفنية والبدنية للفريق، وتجهيزه بصورة مثالية للمنافسة المقبلة.

ويترأس بعثة الفريق السيد أحمد مراد علي الأميري، رئيس لجنة الاحتراف والفريق الأول بالنادي، وتضم البعثة 25 لاعبًا من عناصر الفريق الأساسية والواعدة، بقيادة المدرب المصري الكابتن طارق السيد، أحد الأسماء المعروفة في الساحة التدريبية العربية، والذي يتولى الإشراف على البرنامج الفني والإعدادي للمعسكر.

ويُعد هذا المعسكر الخارجي محطة رئيسية في البرنامج التحضيري للفريق، حيث يتضمن أربع مباريات ودية متدرجة المستوى مع أندية مصرية، تبدأ أولها يوم السبت 9 أغسطس، وتختتم يوم السبت 23 أغسطس، موعد نهاية المعسكر. وقد تم اختيار هذه المباريات بعناية لقياس تطور الأداء الفني، ومنح اللاعبين فرص الاحتكاك وتطبيق الخطط التكتيكية التي يعتمدها الجهاز الفني.

وأكد أحمد مراد الأميري في تصريحات صحفية أن المعسكر الخارجي يأتي في إطار خطة استراتيجية أعدها النادي مسبقًا، تتضمن جدولاً زمنيًا مكثفًا يجمع بين الجوانب البدنية والفنية والنفسية، حيث تشمل الخطة تدريبات صباحية ومسائية، إضافة إلى محاضرات فنية تحليلية لقراءة المباريات والتكتيكات، بما يعزز من وعي اللاعبين داخل الملعب ويمنحهم الثقة في خوض المنافسات الرسمية.

وأضاف رئيس البعثة أن الأهداف من هذا المعسكر تتجاوز الإعداد البدني فقط، بل تشمل تعزيز الانسجام بين عناصر الفريق، وبناء وحدة فنية قادرة على تطبيق فكر المدرب طارق السيد، وخلق توليفة منسجمة بين اللاعبين الجدد وعناصر الخبرة، بما يضمن دخول الموسم بقوة وثبات.

رؤية إدارية

من جانبه، أشار المدرب طارق السيد إلى أن اختيار مصر لإقامة المعسكر يعود إلى توفر البنية التحتية الرياضية عالية الجودة، وتنوع الفرق التي يمكن مواجهتها وديًا، ما يوفّر بيئة محفزة للتجريب والتطوير. كما أعرب عن ارتياحه لروح الالتزام والانضباط التي لمسها من اللاعبين منذ انطلاق الاستعدادات الأولية.

ويعكس هذا المعسكر اهتمام إدارة نادي دبا الحصن بالتحضير النوعي، وإيمانها بأهمية الاستثمار في الاستقرار الفني والتكتيكي لبناء فريق قادر على المنافسة بقوة، وتحقيق تطلعات جماهيره في الموسم القادم.

وثمّن أحمد مراد الأميري دعم مجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد أحمد المطوع، والجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة الفنية لتوفير البيئة المثالية للنجاح، مؤكدًا أن النادي يطمح هذا الموسم إلى تقديم أداء متميز، يليق بتاريخ النادي ومكانته في الساحة الرياضية بالدولة.

ويُذكر أن نادي دبا الحصن يُعد من الأندية الطموحة في الكرة الإماراتية، ويسعى دائمًا إلى تعزيز حضوره في البطولات والمنافسات من خلال بناء فرق تنافسية، تعتمد على المواهب المحلية والمدربين أصحاب الكفاءة.

بهذا المعسكر، يبدأ الفريق صفحة جديدة نحو موسم كروي يأمل فيه النادي تحقيق نتائج إيجابية، واستثمار الجهد التحضيري في صناعة موسم استثنائي يُسعد جماهير دبا الحصن ويعزز من مكانة النادي ضمن الأندية المؤثرة على ساحة كرة القدم الإماراتية.