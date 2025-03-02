أسرة كرة القدم تنعى عبد الله صقر

نعت أسرة كرة القدم الإماراتية اللاعب والمدرب السابق عبد الله صقر المري، الذي توفي مساء أمس السبت عن عمر ناهز 73 عامًا، وهو من مواليد فريج المرر بدبي.

يمتلك الفقيد مسيرة مميزة في كرة القدم، لاعبًا ومدربًا، حيث عمل ضمن الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم في أربع دورات من كأس الخليج العربي، سنوات 1982 و1984 و1988 و1993. كما درب منتخبنا الوطني في عام 2001، وقاده في تصفيات آسيا المؤهلة إلى «مونديال 2002»، واستمرت علاقة الفقيد مع كرة القدم حتى بعد اعتزاله التدريب، حيث تفرغ لإدارة أكاديميته المتخصصة في تدريب اللاعبين الصغار واكتشاف المواهب.

إلى جانب هذه المسيرة الرياضية، اشتهر الفقيد بالكتابة الأدبية، فهو قاص وشاعر، وتميز في العديد من الأعمال الشعرية والقصصية. نشر مجموعته القصصية الأولى «الخشبة» عام 1975، وكان حينها في الثالثة والعشرين من العمر. وعلى الرغم من صغر سنه، فقد اكتسب مشاهدات واسعة من خلال الإبحار مع والده وأهله في بحر الخليج وبين الجزر والضفاف. وله أيضًا مجموعة نثرية بعنوان «اغتراب في زمن مسلوب» عام 1975.

كما ترأس الفقيد مجلة "الشباب"، التي صدرت في نادي الشباب عام 1973، وعُرف أيضًا بكتابة الشعر الشعبي لوطنه ووالدته وزوجته وأبنائه.

وبعد توقف لسنوات طويلة، عاد الفقيد وأصدر في أغسطس 2021 مجموعة شعرية ونثرية بعنوان «قطع مظلمة من الليل»، وهو كتاب من القطع المتوسط يصل عدد صفحاته إلى 296 صفحة.