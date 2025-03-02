مانشستر سيتي ينجو من فخ بليموث ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

قلب مانشستر سيتي الطاولة على ضيفه بليموث أرجايل وهزمه بنتيجة 3 / 1 على ملعب الاتحاد ليتأهل لدور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، السبت.

تقدم بليموث بهدف سجله ماكسيم تالوفيروف في الدقيقة 38 من ضربة رأس بعد ركلة ركنية.

وقبلها أضاع إلكاي جوندوجان فرصتين محققتين، حيث تصدى كونور هازارد لضربة رأس، بينما رد القائم تسديدة أخرى من لاعب الوسط الألماني.

ولكن السيتي نجح في إدراك التعادل بهدف سجله المدافع الشاب نيكو أورايلي بضربة رأس في الدقيقة 45+1 بعد ركلة حرة نفذها كيفن دي بروين.

وفي الشوط الثاني واصل هازارد حارس مرمى بليموث تألقه بالتصدي لفرص محققة أمام دي بروين وبرناردو سيلفا وإرلينج هالاند.

وترجم مانشستر سيتي تفوقه بهدف ثان لنيكو أورايلي بضربة رأس جديدة في الدقيقة 76 بعد ركلة ركنية نفذها فيل فودين.

وأضاف كيفن دي بروين الهدف الثالث في الدقيقة 90 بعد تمريرة من هالاند، لينجو مانشستر سيتي من مفاجآت بليموث أرجايل الذي أطاح بليفربول في المرحلة السابقة.