شباب الأهلي يعزز صدارته لـ«دورينا» عن طريق بني ياس

إيهاب زهدي، محمد فضل، أحمد عيسى

حافظ شباب الأهلي على فارق النقاط بينه وبين مطارده المباشر الشارقة في صدارة دوري أدنوك للمحترفين، بالفوز على ضيفه بني ياس بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب استاد راشد، في ختام الجولة 18 مساء أمس، ليصل «الفرسان» إلى 47 نقطة معززاً موقعه في المركز الأول، وبفارق 7 نقاط عن الشارقة بالمركز الثاني، بينما توقف رصيد «السماوي» عند 19 نقطة، وظل في المركز 11.

وفي المباراة الثانية، تمكن الشارقة من تحقيق الفوز، أمس، على العروبة بهدف دون رد، والذي خاص الشوط الثاني، بعشرة لاعبين بعد طرد ويتينيس كيمبو، ليرفع الشارقة رصيده إلى 40 نقطة في الوصافة، فيما بقي العروبة برصيد 3 نقاط في المركز الأخير. كماحقق الجزيرة فوزاً ثميناً على حساب ضيفه دبا الحصن 1 ـ 0 في الوقت القاتل من اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس، لحساب الجولة ذاتها، بعد مواجهة متوسطة الأداء، ليمنح «فخر أبوظبي» فوزاً مهماً رفع به رصيده إلى 30 نقطة، متقدماً إلى المركز الرابع، بينما بقي دبا الحصن برصيد 10 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.