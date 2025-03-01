«ويفا» يغرّم ريال مدريد بسبب «السلوك التمييزي»

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» غرامة مالية قدرها 30 ألف يورو على ريال مدريد الإسباني، إضافة إلى إغلاق جزء من مدرجات ملعبه مع وقف التنفيذ، بسبب «سلوك تمييزي» من جانب مشجعيه خلال إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي الإنجليزي. ولم تُظهر اللقطات التلفزيونية الحادثة، كما لم ينقلها الصحافيون الحاضرون خلال انتصار حامل اللقب 3 ـ 1 على سيتي في 19 فبراير الماضي، بفضل ثلاثية نجمه الفرنسي كيليان مبابي، وبلوغه ثمن النهائي.

لكن «ويفا» أشار في قراره، من دون إعطاء تفاصيل إضافية، إلى انتهاك مشجعي «الملكي» المادة 14 من لوائحه التأديبية التي تعاقب «العنصرية وأي سلوك تمييزي».

وإلى جانب غرامة الثلاثين ألف يورو، سيكون ريال مدريد مهدداً لمدة عامين بإغلاق جزئي لـ «ما لا يقل عن 500 مقعد متجاور» في مدرجات سانتياغو برنابيو، في حال تكرار المخالفة.

وواجهت العديد من المنتخبات الوطنية والأندية راهناً العقوبة عينها مع وقف التنفيذ، بما في ذلك الغريمان الأساسيان لبطل إسبانيا، برشلونة وأتلتيكو مدريد، بسبب مخالفات مماثلة.