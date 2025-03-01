محمد اليماحي: مهدي قائدي باقٍ مع كلباء الموسم المقبل

طمأن محمد اليماحي، رئيس شركة كلباء لكرة القدم، جماهير فريقه ببقاء اللاعب مهدي قائدي مع «النمور» الموسم المقبل، مؤكداً أن النادي بدأ من الآن في التفاوض مع اللاعب الإيراني، مشيداً بالمستوى الذي يقدمه قائدي مع الفريق، ما أسهم في رفع «رتم» أداء ونتائج كلباء، وكذلك مباريات دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن التفاوض يجري وفق قواعد الاحتراف القائمة على الأخذ والعطاء ولغة الأرقام.

وكشف اليماحي عن بدء تحضيرات شركة كلباء لكرة القدم من الآن للموسم المقبل من خلال التجهيز للمعسكرات الخارجية والداخلية، مع العمل على التجديد لعدد من اللاعبين، والتواصل مع بعض الأندية بشأن بعض صفقات دعم الفريق، مشدداً على أن هذا لا يعني لإدارة النادي انتهاء الموسم الجاري المتبقي منه 8 جولات يسعى خلالها «النمور» إلى تحقيق نتائج إيجابية لإنهاء دوري أدنوك للمحترفين في مركز متقدم.

وأوضح أن طموحات كلباء لا تنتهي، ودائماً يحاول النادي الوصول إلى مركز متقدم في الدوري، والمنافسة بقوة في بطولات الكؤوس، وأكد أن هذا حق مشروع لجميع الأندية، مشيراً إلى ازدياد صعوبة الدوري من موسم إلى آخر، في ظل ارتفاع جودة اللاعبين الأجانب والمقيمين، نتيجة حرص الأندية على اختيار الأفضل والأكثر تميزاً سواء بالنسبة للاعبين أو المدربين.

ولفت إلى أن هناك فرقاً كبيرة تخسر أمام فرق أقل منها في المستوى والإمكانات، وهو مؤشر على قوة وصعوبة دوري أدنوك للمحترفين، وأكد أن جميع الأندية، خاصة الموجودة في منطقة الوسط، مطالبة في السنوات المقبلة باختيار لاعبين أجانب ومقيمين على مستوى عالٍ للبقاء في المنطقة الدافئة على الأقل.

كما اعتبر اليماحي أن التعادل مع البطائح دون أهداف في الجولة 18 هو نقطة إيجابية في ظل الإصابات العديدة في صفوف «النمور»، على الرغم من عدم رضا إدارة شركة كلباء للكرة عن التعادل، لأن الطموح كان الفوز للخروج بالفريق من سلسلة النتائج غير الإيجابية في الفترة الأخيرة، ورأى أن فترة التوقف سوف تفيد كلباء كثيراً من خلال مراجعة الحسابات مع المدرب وبعض اللاعبين، لاستعادة بريق البداية التي كانت مبشرة كثيراً هذا الموسم.

وأكد علي سالمين، لاعب كلباء، أن الخروج بالتعادل أمام البطائح أفضل من الخسارة، لأنها منحت الفريق نتيجة إيجابية بعد خسارة الجولتين 16 و17، واعتبر التعادل مرضياً لطموح الفريق خلال المرحلة الحالية، وسيكون دافعاً معنوياً مهماً للاعبين في التدريبات خلال فترة التوقف الحالية للدوري.