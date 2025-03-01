أندية «دورينا» رابع تصنيف منتصف الموسم الآسيوي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تصنيف مسابقات الأندية في منتصف موسم 2024 ـ 2025، حيث حلت أندية دوري أدنوك للمحترفين في المركز الرابع برصيد 71.653 نقطة، متفوقة على أندية كل من إيران وقطر والصين التي حلت في المراكز الخامس والسادس والسابع بالترتيب برصيد 86.312 و67.778 و53.837 نقطة، بفضل تأهل الوصل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، وشباب الأهلي والشارقة إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، وحصول العين على لقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي 2023 ـ 2024.

وحافظت السعودية على صدارة التصنيف برصيد إجمالي بلغ 109.054 نقاط، متفوقة على اليابان وكوريا الجنوبية اللتين حلّتا في المركزين الثاني والثالث على التوالي، وتعود سيطرة السعودية على الصدارة إلى أداء أنديتها في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تأهلت جميع الأندية الثلاثة، النصر والأهلي والهلال، إلى دور الـ16 من أهم بطولات الأندية الآسيوية، وتعززت تلك المكانة، بفضل الأداء المتميز لنادي التعاون في دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى ألقاب الهلال في دوري أبطال آسيا في 2019 و2021، وكذلك حصوله على المركز الثاني عام 2022.

واحتلت اليابان المركز الثاني برصيد 102.153 نقطة، بعدما تأهل يوكوهاما مارينوس، الذي كان وصيفاً في دوري أبطال آسيا 2023 ـ 2024، إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب مواطنيه فيسيل كوبي وكاوازاكي فرونتال، وتعززت نقاط اليابان في التصنيف أيضاً، بفضل مسيرة نادي سانفريس هيروشيما الذي أنهى منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا دون خسارة، ثم تأهل إلى ربع النهائي، بالإضافة إلى ألقاب أوراوا ريد دايموندز القارية في 2017 و2022.

أما كوريا الجنوبية، التي جاءت في المركز الثالث برصيد 89.990 نقطة، فحافظت على مركزها بفضل نجاح نادي غوانغجو في بلوغ ثمن النهائي في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب تأهل جيونبوك هيونداي موتورز إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وكان جيونبوك موتورز قد فاز بلقب بدوري أبطال آسيا عام 2016، وحصل بوهانغ ستيلرز على المركز الثاني في نسخة 2021.

كما ساعدت المسيرة المميزة لنادي ليون سيتي سايلرز في دوري أبطال آسيا، وبلوغه الدور ربع النهائي، في أن تصبح سنغافورة أكثر الدول صعوداً في التصنيف الأخير، حيث قفزت 5 مراتب لتحتل المركز 18، وفي الوقت نفسه، قفزت كمبوديا 4 مراتب بعد تأهل نادي برياه خان ريتش سفاي رينغ إلى ربع نهائي دوري التحدي الآسيوي.