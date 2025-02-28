"سيتي" يحافظ على صدارته كأعلى ناد في العالم من حيث القيمة السوقية

حافظ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على صدارته كأعلى الأندية من حيث القيمة السوقية في العالم، وذلك بحسب آخر احصائيات موقع ترانسفير ماركت المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين والأندية والمنتخبات.

وإلى جانب "سيتي" توجد 5 أندية إنجليزية من بين أعلى 10 أندية على مستوى العالم، وهي أرسنال، وليفربول، وتشيلسي، وتوتنهام، ومانشستر يونايتد، بالإضافة إلى ناديين من إسبانيا هما ريال مدريد، وبرشلونة، وواحد من فرنسا هو باريس سان جيرمان، وآخر من المانيا هو بايرن ميونخ.

وتفصيلا يأتي السيتي في الصدارة بـ 1.30 مليار يورو، يليه ريال مدريد الإسباني بـ 1.23 مليار يورو، ثم أرسنال الإنجليزي بـ 1.15 مليار يورو، ورابعا برشلونة الإسباني بـ 1.01 مليار يورو، ثم ليفربول الإنجليزي خامسا بـ 967.50 مليون يورو.

وسادسا يأتي تشيلسي الإنجليزي بـ 928.50 مليون يورو، ثم باريس سان جيرمان الفرنسي سابعا بقيمة تبلغ 870.50 مليون يورو، ويليه ثامنا بايرن ميونخ الألماني بـ 856.0 مليون يورو، وتاسعا توتنهام الإنجليزي بـ 846.10 مليون يورو، وعاشرا يأتي مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيمة تبلغ 724.05 مليون يورو.

وعلى صعيد اللاعبين يتصدر ايرلنغ هالاند لاعب مانشستر سيتي القائمة بـ 200 مليون يورو، ومعه بالقيمة نفسها فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الاسباني، ثم لامين يامال لاعب برشلونة الاسباني بـ 180 مليون يورو، وبالقيمة نفسها أيضا زميله بالفريق جود بلينغهام، ثم كيليان مبابي لاعب ريال مدريد أيضا بـ 160 مليون يورو.

يليهم ساكا لاعب أرسنال بـ 150 مليون يورو، ثم فلوريان فيرتز لاعب بايرليفركوزن الألماني بـ 140 مليون يورو، ويليه جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ الألماني بـ 140 مليون يورو، وبالقيمة نفسها أيضا فيل فودين لاعب مانشستر سيتي، ثم كول بالمر لاعب تشيلسي بـ 130 مليون يورو.