سوزا أقوى المرشحين لجائزة القائد في حفل رابطة المحترفين

حظوظ ضعيفة لميلوش وكوزمين بعد موسم محلي خارج التوقعات

تبدو حظوظ المدرب البرتغالي باولو سوزا، أقوى للفوز بجائزة القائد أمام كل من الصربي ميلوش ميلوييفيتش، والروماني أولاريو كوزمين، والتي تمنح لأفضل مدرب في موسم 2024 - 2025، وسيتم الإعلان عن الفائز بها خلال حفل الجوائز الذي تنظمه رابطة المحترفين الإماراتية مساء السبت المقبل، في قصر الإمارات ماندارين أورينتال بأبوظبي، وذلك بعدما نجح سوزا في قيادة فريق شباب الأهلي، إلى الفوز بدرع دوري أدنوك للمحترفين، وكأس سوبر إعمار، ووصافة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في الموسم الماضي، ودرع التحدي للسوبر «الإماراتي القطري»، هي البطولات التي تنظمها الرابطة، ويتم على أساسها اختيار الفائزين بالجوائز السنوية، وتتضمن أيضاً جوائز الكرة الذهبية لأفضل لاعب، والفتى الذهبي لأفضل لاعب تحت 23 عاماً، والقفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب من اختيار الجمهور، وأجمل هدف، وجائزة خاصة للتميز في الاحتراف والتراخيص، بالإضافة إلى جائزة دوري الجماهير.

وتعاقدت شركة شباب الأهلي للكرة، مع سوزا في يونيو 2024، وكانت تسبقه مسيرة ذاتية متميزة تتضمن قيادته لعدد من الأندية الكبرى، وأبرزها فيورنتينا الإيطالي، ليستر سيتي الإنجليزي، وفلامنجو البرازيلي، كما حصل مع بازل على الدوري السويسري في موسم 2014 - 2015، ولم يخيب المدرب البرتغالي الظن، ونجح بتحقيق العديد من أهداف وطموحات النادي ومحبيه وجماهيره، ليتم تجديد عقده للاستمرار مع الفريق في الموسم الجديد 2025 - 2026، بعدما قاد «الفرسان» للفوز في 24 مباراة، والتعادل في 9، وخسارة مباراتين في مسابقات الدوري وكأس المحترفين وكأس السوبر، وسجل «الفرسان» 78 هدفاً، وتلقى مرماهم 35 هدفاً، وحسم «الفرسان» درع الدوري بإنهاء المسابقة في المركز الأول برصيد 63 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن الشارقة في المركز الثاني، وتوج بطلاً لكأس سوبر إعمار بالفوز على الوصل 4 - 1 بركلات الترجيح بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 2-2، وخسر نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجزيرة 1 - 2، كما حصل الفريق في الموسم الماضي على كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ولكن اللقب الغالي خارج معايير جوائز الرابطة.

ولم ينجح ميلوش مدرب الشارقة في الموسم القادم، والفائز بجائزة القائد عن موسم 2023 - 2024، بعد تتويجه مع الوصل بدرع دوري أدنوك للمحترفين للمرة الأولى في عصر الاحتراف بعد موسم تاريخي للفريق، في الحفاظ على درع الدوري للوصل في الموسم الماضي، كما خسر مباراة سوبر أعمار أمام «الفرسان»، وودع كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على يد الجزيرة من الدور نصف النهائي، ولم يفز ميلوش مع الوصل سوى بدرع السوبر «الإماراتي القطري»، وأضاع كذلك لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والذي ناله الفريق في الموسم قبل الماضي، ولا تحتسب نتائجه ضمن معايير جائزة الرابطة، وقاد ميلوش الذي تولى تدريب الوصل في يونيو 2023، الفريق للفوز في 16 مباراة، والتعادل في 9، وخسارة 7 مباريات في الموسم الماضي، وسجل الفريق 59 هدفاً، وتلقى مرماه 41 هدفاً، وأنهى الدوري في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

أما كوزمين مدرب منتخبنا الوطني الأول، ومدرب الشارقة في الموسم الماضي، فلم يحقق مع الفريق أي لقب محلي، وأنهى دوري أدنوك للمحترفين في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، وخرج على يد شباب الأهلي من الدور نصف النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ولكنه قاد الفريق للفوز بدوري أبطال آسيا الثاني، والتي ينظمها الاتحاد الآسيوي للكرة، وقاد المدرب الروماني الشارقة للفوز في 20 مباراة، والتعادل في 5، وخسارة 9 مباريات، وسجل الفريق 53 هدفاً، وتلقى مرماه 31 هدفاً، في مسابقات الدوري وكأس المحترفين، وكان الشارقة قد تعاقد مع كوزمين في نوفمبر 2021، خلفاً للمدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، ويعد أفضل المدربين الأجانب الذين عملوا في الدولة طوال تاريخ كرة القدم الإماراتية، بعدما سبق وحصد العديد من الألقاب مع أندية العين وشباب الأهلي والشارقة.