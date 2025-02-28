شباب الأهلي يواجه ريال مدريد في ربع نهائي كأس دبي للقارات للناشئين

تأهل فريق شباب الأهلي دبي إلى الدور الـ8 في منافسات النسخة الثامنة من بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة»، التي تقام بدعم من مجلس دبي الرياضي، وتهدف إلى استقطاب وتطوير المواهب الرياضية في كرة القدم، وتختتم اليوم، ويشارك فيها أكثر من 400 لاعب يشكلون 24 فريقاً في مقدمتها ريال مدريد، تشيلسي، ميلان، بايرن ميونخ، سيلتا فيغو، سيسكا موسكو، والاتحاد السعودي، إضافة إلى 8 فرق لأندية وأكاديميات الدولة.

ويلعب فريق شباب الأهلي اليوم مع فريق ريال مدريد في الكأس الذهبية للبطولة وذلك بعد فوزه على فريق الوحدة الإماراتي في دور الـ16 بنتيجة 2 ـ 1، فيما تأهل ريال مدريد إلى ربع النهائي بعد فوزه على فريق زد المصري بنتيجة 3 ـ 1، كما يلتقي فريق بايرن ميونيخ مع فريق إنجليزا، ويلتقي فريق دريبلز مع فريق ليفانتي أزورو، ويلتقي ايه سي ميلان مع سيلتا فيغو.

وكان فريق دريبلز قد فاز على فريق الجزيرة في دور الـ16، وفاز ليفانتي أزورو على فريق فرسان هيسبانيا، وفاز فريق ميلان على حتا، وفاز فريق سيلتا فيغو على فريق تشيلسي.

وكان فريق شباب الأهلي دبي قد تعادل مع فريق بايرن ميونيخ الألماني في الأدوار السابقة، وفاز على أكاديمية مهد السعودية، ومن جهة أخرى تأهل فريق حتا إلى الدور الـ16 بعد تعادله مع فريق الشارقة، وفوزه على فريق الاتحاد السعودي بنتيجة 3 ـ 1، ليلعب في الكأس الفضية.

صدارة

وتصدر فريق ايه سي ميلان الإيطالي الفرق المتأهلة إلى الدور الـ8، حيث صعد برصيد 12 نقطة مسجلاً 21 هدفاً بعد فوزه في 4 مباريات، يليه فريق ريال مدريد الإسباني الذي سجل 12 هدفاً، ثم فريق إنجليزا الأردني الذي سجل 10 أهداف، وفريق دريبلز الفرنسي الذي سجل 8 أهداف، وسيلتا فيغو الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، وليفانتي أزورو الإيطالي.

تعاون

وتعد بطولة كأس دبي للقارات لكرة القدم للناشئين تحت 13 سنة نموذجاً للتعاون بين مجلس دبي الرياضي المؤسسات الخاصة في تطوير القطاع الرياضي من خلال تنظيم بطولات وفعاليات رياضية متنوعة تنافسية ومجتمعية، كما تأتي البطولة في إطار حرص المجلس على توفير الفرصة للأندية وشركات كرة القدم الإماراتية لتطوير مهارات اللاعبين والمدربين الوطنيين من خلال الاحتكاك والتنافس مع فرق من أكاديميات عالمية مختلفة مما يسهم في رفع مستواهم وتأهيلهم على النحو الأمثل لتقديم أداء عالٍ والانضمام إلى المنتخبات الوطنية المشاركة وتمثيل الوطن في مختلف المحافل الدولية.

وتأتي البطولة أيضاً في إطار خطة شاملة انتهجها مجلس دبي الرياضي بتنظيم بطولات رياضية لمختلف المراحل العمرية للناشئين بمشاركة محلية ودولية، وهو الأمر الذي أسهم في تطوير مواهب وطنية ودولية شقت طريقها إلى الأندية العالمية الكبرى، وتشمل خطة مجلس دبي الرياضي أيضاً تنظيم بطولات مختلفة لجميع المراحل السنية، وتشكل جميع هذه البطولات منتجاً وطنياً إماراتياً يقدمه مجلس دبي الرياضي بكل فخر إلى العالم، ويتم العمل على تطويره سنوياً لكي يكون في صدارة الأحداث الرياضية لجميع الفئات العمرية.