رابطة المحترفين تختتم ورشة عمل موسم 2025 - 2026

اختتمت رابطة المحترفين الإماراتية، أمس، ورشة عمل انطلاق الموسم الرياضي 2025 - 2026، والتي أقيمت على مدار يومين، بفندق ريكسوس السعديات بأبوظبي، بحضور طارق علي الشبيبي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، نائب رئيس اللجنة الفنية، مصعب المرزوقي المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، ممثلي شركات كرة القدم المحترفة، ومسؤولي المباريات، وممثلي مختلف الإدارات في الرابطة.

خصص اليوم الثاني من الورشة لمسؤولي المباريات التابعين لرابطة المحترفين الإماراتية، من مراقبي مباريات، مسؤولي الإعلام، ومسؤولي مراقبة الدخول، تم خلاله استعراض نظام التقارير الإلكتروني، ثم حالات للدراسة تمت مناقشتها مع الحضور، بهدف التطوير والحرص على توحيد الإجراءات.

وأشاد طارق علي الشبيبي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، بالحضور الكبير لمسؤولي المباريات في ورشة العمل، ما يؤكد اهتمامهم المستمر بالتطوير، مؤكداً ثقة مجلس إدارة الرابطة في الكفاءات الوطنية العاملة في تنظيم المباريات، والدور الكبير الذي يقوم به مسؤولو المباريات في إنجاح المباريات. ودعا الشبيبي الحضور إلى مواصلة التميز لما فيه خدمة كرة القدم الإماراتية.

وكان اليوم الأول من الورشة، قد شهد تقديم شرح لمستجدات وتعديلات اللوائح في مختلف المسابقات، شملت التسويق والشؤون التجارية، الإعلام والإنتاج البث التلفزيوني، ثم المسابقات والعمليات، بالإضافة إلى استعراض لأبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في الموسم الماضي، مع توصيات بمواصلة تضافر الجهود، لتقديم موسم جديد يحقق الأهداف المنشودة.