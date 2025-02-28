جولة كأس العالم للأندية تحتفي بماضي وحاضر ومستقبل العين

سلّط الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الضوء على جولة كأس العالم للأندية خلال محطتها في الإمارات، ضمن جولتها العالمية التي تشمل دول الأندية المشاركة في البطولة المرتقبة، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين بمشاركة 32 نادياً.

وأكد «فيفا»، في الموقع الرسمي، أن نادي العين أصبح تاسع فريق يستقبل الكأس الأغلى في عالم كرة القدم للأندية، ضمن جولتها المكوكية حول العالم. وشملت الجولة في الإمارات زيارة أبرز معالم الإمارات، ومنها برج خليفة، حيث تجمع عشاق نادي العين بأعداد كبيرة لرؤية الكأس الذهبية عن قرب، والتي يطمح العين لحملها خلال مشاركته في البطولة المقبلة.

وشهدت الجولة احتفالية مميزة بماضي وحاضر ومستقبل نادي العين.

واختتمت الجولة بزيارة إستاد هزاع بن زايد، حيث التقى نجوم المستقبل من الفتيان والفتيات بالكأس الذهبية، والتقطوا صوراً تذكارية، في مشهد يعكس شغف الأجيال القادمة بكرة القدم.