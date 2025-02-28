برنامج شامل لكرة القدم النسائية استعداداً لتصفيات آسيا

يستعد منتخب الإمارات لكرة القدم النسائية لخوض مراحل متدرجة من الإعداد، وعدد من المباريات الودية مع منتخبات في أفريقيا وأوروبا، قبل المشاركة في الاستحقاقات الدولية، ومن أبرزها التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للسيدات 2026 في أستراليا، في الفترة من 23 يونيو إلى 5 يوليو المقبلين.

وفاز منتخب السيدات، أول من أمس ، على منتخب بنغلاديش 3 - 1 في مباراة ودية بدبي، ضمن خطة الإعداد المقررة.

وأكدت أمل حسن بوشلاخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيسة لجنة كرة القدم النسائية، أن الفترة المقبلة ستشهد المشاركة في بطولات خارجية وخوض مباريات ودية بعد التعاقد مع المدربة الهولندية فيرا باو، مشيرة إلى أن المدربة تتابع مباريات دوري السيدات للتعرف على اللاعبات، والاطلاع على المستويات الفنية للفرق المشاركة.

وأوضحت أن اتحاد الكرة برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، يعزز الاهتمام بتطوير كرة القدم النسائية، وتمكين اللاعبات من المهارات والقدرات التنافسية، والوصول إلى أفضل المستويات الفنية، لتحقيق النتائج المرجوة في البطولات القارية والدولية.

وأثنت أمل بوشلاخ على خطوة التعاقد مع المدربة باو، نظراً لخبراتها الميدانية والمهنية، من خلال خوض تجربة احترافية مع نادي مودينا الإيطالي، إضافة إلى تدريب منتخبات هولندا، وجنوب أفريقيا، وأيرلندا، وبعض الأندية الأوروبية.

وأوضحت أن كرة القدم النسائية تتطور بشكل لافت بفضل المواهب المميزة من اللاعبات، والمستوى الفني الجيد للدوري المحلي، وتتويجه بتأهل فريق أبوظبي للسيدات إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.