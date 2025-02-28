العروبة والشارقة.. خيار وحيد

ياسر قاسم ومحمد فضل

يحل الشارقة وصيف المسابقة ضيفاً على العروبة «الأخير» لحساب مواجهات الأسبوع 18 من دوري أدنوك للمحترفين وذلك عند الساعة الخامسة و35 دقيقة من مساء اليوم، ويطمح كل فريق إلى مصالحة الجمهور وتحقيق الانتصار في أعقاب خسارة الشارقة أمام البطائح بهدف، وتلقي العروبة صاحب الأرض الهزيمة أمام شباب الأهلي بهدفين، ويملك الشارقة 37 نقطة في المركز الثاني خلف شباب الأهلي المتصدر في وقت يمتلك فيه العروبة 3 نقاط من 17 مباراة ماضية.

ورفع لاعبو الفريقين شعار الفوز وذلك لأهداف مختلفة ففريق الشارقة يسعى إلى تشديد الخناق على المتصدر شباب الأهلي والعروبة يطمح للتمسك بأمل البقاء ومغادرة محطة النقاط الثلاث التي ظل عليها الفريق منذ الجولة الثالثة التي حقق فيها الفوز على بني ياس بهدف دون رد.

وتبدو فيها مهمة الضيوف سهلة نظرياً على الورق من واقع فارق الخبرة والترتيب في جدول المسابقة، حيث للشارقة 37 نقطة في المركز الثاني من 16 مباراة فاز في 12 وتعادل في واحدة وخسر 3 مرات، بينما لم يحصد أصحاب الأرض غير 3 نقاط في 17 مباراة من فوز وحيد والخسارة 16 مباراة، ولكن عملياً يبدو الأمر غير ذلك، لا سيما بعد تعرض الشارقة لخسارتين على التوالي أمام اتحاد كلباء ثم البطائح، زيادة على العروبة خسر بصعوبة «1 - 2» في مواجهة الفريقين بالدور الأول.

ويحاول الشارقة في هذه المباراة العودة إلى طريق الانتصارات واستعادة معنوياته على أقل تقدير للمحافظة على حظوظه في المنافسة على الصدارة بعد اتساع الفارق إلى 7 نقاط بينه والمتصدر شباب الأهلي.

ووصف البرتغالي أندريا جاسمينز مدرب العروبة، فريق الشارقة بأنه من الأندية القوية في الدوري ولديه لاعبون يصنعون الفارق لكن ذلك لا يمنع لاعبينا من تقديم مباراة كبيرة أمامهم، منوهاً إلى جاهزية العروبة في كافة الخطوط وأتوقع مباراة قوية بين الفريقين، مشيراً إلى أن فريقه يسير في تحسن مستمر ونطمح إلى تقديم الأفضل فيما تبقى من جولات.

وركز مدرب الفريق كوزمين أولاريو، خلال 3 حصص تدريبية من بعد خسارة البطائح على الناحية الهجومية التي أشار فيها لكثير من الملاحظات في المباريات الأخيرة للفريق، كما حرص كوزمين على مراجعة أداء الفريق في مباراة البطائح ومتابعة تسجيل مباراة العروبة في الجولة الماضية مع شباب الأهلي بهدف وضع التكتيك المناسب مع اختيار التشكيلة المثالية.