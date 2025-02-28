الجزيرة ودبا الحصن.. دوافع مختلفة

يلتقي الجزيرة وضيفه دبا الحصن عند الساعة الخامسة و35 دقيقة من مساء اليوم لحساب الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة يدخلها الفريقان بدافع الفوز وبطموحات مختلفة، حيث يسعى «فخر أبوظبي»، صاحب الأرض لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة وتحقيق الفوز الثالث على التوالي للتقدم في جدول الترتيب الذي ينافس فيه على المراكز المقدمة، واضعاً في رصيده 27 نقطة، ويدخل لقاء اليوم بمعنويات عالية بعد فوزه على النصر في الجولة السابقة والتي أكدت القدرات العالية التي يتمتع بها الفريق وجددت ثقة الجماهير في الجهاز الفني واللاعبين.

وعلى الجانب الآخر، يسعى دبا الحصن، لتعويض نزيف النقاط الذي عانى منه ومعانقة الفوز الأول في النصف الثاني من الموسم، ويخوض اللقاء جريحاً بخسارته الأخيرة على ملعبه أمام عجمان في مباراة كان يخوضها بآمال كبيرة في نيل النقاط الثلاث وبدء عملية الهروب من منطقة الخطر وشبح الهبوط الذي يطارده، لتأتي الخسارة التي جمدت رصيده في 10 نقاط بالمركز الثالث عشر «قبل الأخير» وقربته أكثر من الهبوط في ظل تقدم أقرب منافسيه على البقاء وزيادة الفارق من النقاط، لتصبح مهمته أكثر صعوبة، ما يجعله يخوض لقاء اليوم بإصرار كبير على تحقيق نتيجة الفوز بعد أن أكمل تحضيراته للقاء.

وأكد الحسين عموتة مدرب الجزيرة جاهزية فريقه للقاء، مشدداً على أهمية احترام المنافس واللعب بروح قتالية عالية لتجاوزه، مشدداً على أنه لا توجد مباراة سهلة في بطولة الدوري وأن الفوز يكون من نصيب الأكثر اجتهاداً وتوفيقاً في أرضية الملعب، مشيراً إلى رغبة لاعبيه في تقديم مستوى جيد خلال المباراة والظفر بالنقاط الثلاث.

فيما قال حسن العبدولي مدرب دبا الحصن، إن فريقه يبذل قصارى جهده في التدريبات والمباريات حتى يحقق الانتصارات، ذاكراً أن العمل لم يتوقف ولن يتوقف وأضاف: مباراتنا أمام الجزيرة بالتأكيد صعبة لأنه فريق قوي لكننا يجب أن نقاتل في أرضية الملعب وأن نتعامل معها بنظام مباريات الكؤوس، لدينا ثقة كبيرة في جميع اللاعبين وإصرار للخروج بنتيجة إيجابية تمنحنا دفعة معنوية قبل المواجهات المتبقية التي تنتظرنا.