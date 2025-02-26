«فيفا» يوقف 5 أندية مصرية عن التعاقدات بسبب مستحقات متأخرة



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رسمياً إيقاف قيد 5 أندية مصرية، بسبب عدد من القضايا المتعلقة بمستحقات مالية متأخرة، ولم يتم التوصل إلى حلول نهائية بشأنها حتى الآن.

ويشمل القرار الأندية، التي لم تسدد مستحقاتها للاعبين أو المدربين السابقين، ما أدى إلى فرض عقوبات تمنعها من تسجيل لاعبين جدد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأندية المصرية المعاقبة بإيقاف القيد هي: إيسترن كومباني (قضيتان)، أسوان (قضية واحدة)، فاركو (قضية واحدة)، الإسماعيلي (قضية واحدة)، بيراميدز (قضية واحدة).

بيراميدز أحدث المنضمين

انضم بيراميدز مؤخراً إلى قائمة الأندية الموقوفة، في حين تم تجديد إيقاف القيد للأندية الأخرى لعدم التوصل إلى حلول لقضاياها مع الأطراف المعنية، وأكد «فيفا» أن هذه الأندية ستظل تحت الحظر حتى يتم سداد المبالغ المستحقة المتعلقة بالقضايا المرفوعة ضدها.

وأوضح مصدر في «فيفا» أن إيقاف قيد بيراميدز لا يتعلق بمستحقات اللاعب التونسي عمر لعيوني، بل يعود إلى قضية اللاعب النيجيري الشاب صامويل أوجو، الذي لم يتمكن من إصدار جوازه الإلكتروني عبر موقع «فيفا»، وهو إجراء جديد يُطبَّق لأول مرة على اللاعبين المنتقلين من فئة الشباب إلى الاحتراف.

وأشار المصدر إلى أن «فيفا» اعتبر فشل اللاعب في استخراج جوازه الإلكتروني مسؤولية ناديه الأصلي بيراميدز، ما أدى إلى إدراج النادي في قائمة الموقوفين لحين حل المشكلة، وأكد المصدر أن رفع الإيقاف سيتم فور تسوية هذه المسألة، نافياً أي علاقة لقضية لعيوني بقرار الحظر.

الزمالك خارج القائمة

وغاب اسم نادي الزمالك عن قائمة الأندية الممنوعة من القيد، رغم وجود شكوى من المدرب البرتغالي السابق جايمي باتشيكو، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، وأوضح بيان «فيفا» أن الزمالك قدم استئنافاً إلى المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، وتم منحه بعض الوقت لحين البت في الاستئناف.