النصر يخسر جهود عبدالله توري 6 أسابيع

سيخسر النصر جهود لاعبه عبدالله توري لمدة 6 أسابيع بسبب إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية للرجل اليسرى، تعرض لها خلال مباراة الجزيرة في الجولة الماضية.

وسيخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي لفترة لا تقل عن 6 أسابيع وفقاً لبيان نشره «العميد» على حسابه الرسمي أمس.

ويعتبر توري أحد اللاعبين المميزين في صفوف العميد وأحد أهم الحلول الهجومية للمدرب الهولندي ألفريد شرودر، حيث شارك في 13 مباراة وسجل 3 أهداف في الدوري.

وانضم توري إلى قائمة اللاعبين المصابين في النصر والتي تضم المهاجم الإيطالي مانولو غابياديني وحارس المرمى عبدالله التميمي.