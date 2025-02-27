البطائح وكلباء.. تأمين البقاء

يتطلع كل من البطائح وضيفه كلباء إلى تحقيق الفوز عندما يلتقي الفريقان في الخامسة و35 دقيقة من مساء اليوم، على ملعب استاد خالد بن محمد، ضمن الجولة 18، سعياً إلى توسيع الفارق مع صاحبي المركزين الأخيرين في جدول ترتيب الدوري، وتأمين البقاء في دوري أدنوك للمحترفين، في ظل وجود البطائح بالمركز 12 برصيد 15 نقطة، وكلباء بالمركز التاسع برصيد 21 نقطة.

ويتطلع كلباء إلى استعادة النغمة بعد تلقي النمور هزيمتين متتاليتين أمام العين وخورفكان، ويسعى لاعبو الفريق لمصالحة جماهيرهم عبر بوابة البطائح، وتكرار الفوز على الفريق المضيف بعد نهاية لقاء الذهاب بفوز كلباء على الراقي بثلاثية نظيفة، ويخوض فريق المدرب فوك رازوفيتش اللقاء بصفوف شبه مكتملة.

وأعرب فرهاد مجيدي، مدرب البطائح، عن أمله بتقديم لاعبيه مباراة جيدة أمام كلباء، وقال: «تنتظرنا مباراة أمام كلباء الفريق القوي، الذي يملك لاعبين مميزين، وقدم أداء جيداً في معظم مبارياته، ولتحقيق الفوز في هذه المباراة يجب علينا الدخول للمباراة بثقة عالية مثل المباراة السابقة، والتي جعلتني سعيداً بالتنظيم التكيتكي، الذي قدمه اللاعبون».

وأضاف: «الشيء المهم بالنسبة لي أن اللاعبين لعبوا للمجموعة وليس لأنفسهم، ومثل هذه الأمور تساعدنا كثيراً، وآمل بأن نقدم مباراة جيدة أمام كلباء، وأتوقع أن الفريق الذي سيستغل الفرص بشكل جيد هو من سيفوز باللقاء، وأنا أؤمن بأن التنظيم الجيد سيوصلنا لهدفنا هذا الموسم، ويجب علينا العمل بجد، وخلال فترة التوقف المقبلة سنجعل تنظيمنا أفضل».

وأكد رازوفيتش مدرب كلباء أهمية اللقاء، مشيراً إلى أن اللاعبين يدركون أهمية الأدوار، التي يقومون بها أثناء المباراة، وأضاف: عندنا مثال جيد على مدى الجودة التي يتميز بها فريق البطائح عقب تحقيق الفوز على الشارقة بهدف، وقال: يجب علينا أن نقدم أكثر ما عندنا، وذلك لتحقيق النتيجة الإيجابية، ولدي ثقة تامة بجميع اللاعبين، معرباً عن أمله بتطبيق الخطة التي رسمها الجهاز الفني لعبور البطائح مع كامل الاحترام للفريق المضيف.

بينما قال نيكولاس كليمنتي، لاعب البطائح: «الوقت كان قصيراً للتحضير للمباراة، وجاءت تحضيراتنا اعتيادية، ولكننا جاهزون للمباراة التي تجمعنا أمام كلباء، الذي يمتلك لاعبين جيدين، وخوضي مباريات مع الفريق الأول أفضل وأقوى من دوري تحت 23 سنة، وأنا جاهز لتقديم كل ما لدي من إمكانات لخدمة فريقي وزملائي، ونتمنى تحقيق نتيجة إيجابية».