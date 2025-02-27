كيبانو: الجزيرة سيقاتل من أجل مركز متقدم في الدوري

أكد الفرنسي نيسكينز كيبانو، مهاجم الجزيرة، أن فريقه سيقاتل من أجل الحصول على مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري، معترفاً في الوقت نفسه أن مهمة الفوز باللقب أصبحت بعيدة لوجود فارق كبير في النقاط بين فريقه «27 نقطة»، وشباب الأهلي المتصدر «44 نقطة»، بنهاية الجولة 17 من المنافسة.

وأضاف: «نحن نفكر دائماً في المباراة التي نخوضها، وكيفية تحقيق الفوز، وتقديم كرة قدم ترضي تطلعات الجماهير وتؤكد أننا فريق كبير، أما اللقب فإنه يذهب إلى نادٍ واحد، عندما تفقد فرصتك في التتويج هذا لا يعني الاستسلام لأن الفوز في كل مباراة مهم جداً، يجب أن نقاتل بكل قوة في جميع المباريات حتى نحصل على أفضل مركز».

وأشار كيبانو إلى أن الجزيرة من خلال الدعم، الذي يتوفر له من الإدارة وجماهير النادي، والاهتمام الكبير من قبل الجهاز الفني بجانب جودة اللاعبين في صفوفه كان يستحق مركزاً أفضل في جدول الترتيب من موقعه الحالي، وعدد نقاط أكثر، وأضاف: «خسرنا العديد من النقاط لعدم التوفيق، إضافة إلى أن عدداً كبيراً من زملائي عانوا من الإصابة، كما قال مدربنا سابقاً، نحن أكثر فريق عانى من الإصابات، التي أثرت على نتائج الفريق».

وثمّن جناح الجزيرة جهود زملائه اللاعبين في مباراة النصر الأخيرة، التي شهدت عودته بعد غيابه عن جولتين بسبب الإصابة، وإحرازه أحد أهداف اللقاء، الذي كسبه «فخر أبوظبي» بنتيجة 3 - 2، وقال إن المباراة كانت صعبة أمام منافس كبير، وإن فريقه نجح في كسب النتيجة، وواصل نتائجه الإيجابية، رغم قوة المنافس.