الوصل يسعى لرد الدين لخورفكان في لقاء الإياب بـ«دورينا»

محمد فضل، أحمد عيسى

يحلّ فريق الوصل ضيفاً على فريق خورفكان عند الساعة الثامنة والربع من مساء اليوم، في افتتاحية مواجهات الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات عالية ودافع كبير للفوز، بعد نجاح صاحب الأرض للمرة الأولى في النسخة الحالية في تحقيق فوزين على التوالي أمام العروبة وكلباء، محققاً تقدماً في جدول الترتيب إلى المركز العاشر برصيد 21 نقطة، بينما حقق الوصل 3 انتصارات في المباريات السابقة، للمرة الأولى أيضاً في النسخة الحالية التي يدافع فيها عن لقبه، الشيء الذي يزيد من رغبته في الفوز وخاصة أنه يخوض اللقاء بدافع الثأر من خسارته في ملعبه أمام «النسور» في جولة الذهاب 3-4، إضافة إلى أن المباراة تعد بروفة رسمية أخيرة قبل مقابلته المهمة أمام السد القطري في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 3 مارس المقبل، حيث يسعى للمحافظة على معنوياته العالية وتأكيد جهوزيته للمواجهة الآسيوية بتقديم مستوى جيد وإضافة 3 نقاط إلى رصيده في بنك الدوري والذي يمتلك به 27 نقطة في المركز السادس متساوياً مع الجزيرة في عدد النقاط والذي يتقدم عليه بأفضلية الأهداف.

أكمل خورفكان إعداده للقاء منتشياً بفوزه الأخير على جاره كلباء، ويطمح مدرب خورفكان عبدالمجيد النمر إلى استغلال الحالة المعنوية وسط لاعبي الفريق وتكرار الفوز على الإمبراطور.