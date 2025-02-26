ترتيبات لتطوير واستدامة بطولة قدامى اللاعبين



أعلنت لجنة قدامى اللاعبين في الاتحاد الخليجي لكرة القدم إجراء ترتيبات شاملة، وعقد اجتماعات دورية، والأخذ بجميع الاقتراحات المفيدة، بعد نهاية النسخة الأولى من خليجي قدامى اللاعبين اليوم في الكويت، بهدف تحسين جودتها، وضمان استدامة تنظيمها خلال السنوات المقبلة، بالتزامن مع بطولات كأس الخليج.



وأكد محسن مصبح، نائب رئيس لجنة قدامى اللاعبين في اتحاد كأس الخليج العربي، أن اللجنة تتطلع إلى العمل مع جميع الشركاء، ومراجعة اللوائح، والتحديات بهدف الوصول إلى أفضل المستويات التنظيمية لكأس الخليج لقدامى اللاعبين.