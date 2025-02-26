دبا الحصن يخسر 9 نقاط في جولة واحدة

خسر دبا الحصن 9 نقاط في الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، التي تعتبر الأسوأ له في مشوار المنافسة، وتسببت في مضاعفة أزمته، بعد أن قربته أكثر من شبح الهبوط، الذي ظل يطارده بقوة في أول مواسمه بدوري الأضواء والشهرة.

وأهدر دبا الحصن 6 نقاط في مباراة واحدة بخسارته أمام عجمان 1 - 0، والتي أضاعت عليه 3 نقاط مهمة، ومنحت منافسه على البقاء 3 نقاط، زادت الفارق بين الفريقين، حيث رفع «البرتقالي» رصيده إلى 22 نقطة متقدماً للمركز الثامن، وبقي دبا الحصن في 10 نقاط بالمركز الثالث عشر، لتكون مهمته في اللحاق بعجمان أكثر صعوبة، أما الفوز فكان سيرفع رصيد دبا الحصن إلى 13 نقطة، ويبقي منافسه في 19، وبالتالي تكون لديه فرصة في تجاوزه خلال الجولات المقبلة، لكن خسارة النتيجة، والتي شكلت صدمة لدبا الحصن قياساً بالمستوى، الذي ظل يقدمه في الفترة السابقة، وضعته في موقف متأزم.

وتلقى «الحصناوي» صدمته الثانية، والتي كانت خارج التوقعات، بفوز البطائح على الشارقة 1 - 0، في نتيجة مفاجئة، رفعت رصيد «الراقي» إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر، ليكون الفارق بين الفريقين 5 نقاط لمصلحة البطائح، وبالتالي يكون دبا الحصن قد خسر 3 نقاط أخرى بطريقة غير مباشرة، وأصبح في حاجة إلى فوزين مع خسارة البطائح في مباراتين حتى يتمكن من بلوغ مركز الأمان الأخير في جدول الترتيب «الثاني عشر».