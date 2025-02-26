روضة المنصوري.. ظهور مميز للتحكيم النسائي في «دورينا»

شهدت الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين ظهوراً أول للتحكيم النسائي، عندما أدارت روضة المنصوري بنجاح مباراة كلباء وخورفكان، بمعاونة من زميلتها أمل جمال حكماً مساعداً ثانياً، وخلود الزعابي حكم فيديو مساعداً، ولم تشهد المباراة أي أخطاء مؤثرة، وظهرت شخصية روضة قوية على أرض الملعب، بينما كان القرار المؤثر الوحيد في الجولة، في مباراة الشارقة والبطائح، التي أدارها الحكم أحمد بلال، وذلك باحتساب هدف البطائح والمباراة الوحيد في الدقيقة 43، على الرغم من وجود خطأ من مسجل الهدف أناتولي بيرترند ضد مدافع الشارقة شاهين عبد الرحمن، بالدفع باليد قبل التسجيل، ولم تتدخل تقنية الفيديو في اللعبة.

بينما شهدت مباراة الوصل والعين وأدارها الحكم يحيى الملا، هدفاً ملغى للعين، ولم تعرض شاشة التلفزيون خط التسلل، ما أثار حالة من الجدل، وفي بقية مباريات الجولة، كان هناك تدخل إيجابي من تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لشباب الأهلي في مباراته أمام العروبة، وأدارها عمر آل علي، وتدخل غير إيجابي في مباراة النصر والجزيرة، باستدعاء حكم الساحة محمد الهرمودي، لتقييم لعبة غير صحيحة دار حولها شك بوجود ركلة جزاء للجزيرة في الدقيقة 53، فيما لن تكن هناك أخطاء مؤثرة في مباراتي كلباء وخورفكان وأدارها سلطان محمد صالح، وبني ياس والوحدة وأدارها أحمد سالم خلفان.