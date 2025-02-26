زكريا أحمد: خالد السناني وراء فوز «الإمبراطور» على «الزعيم»

أشار الدكتور زكريا أحمد، مشرف مدربي حراس المرمى باتحاد الكرة، إلى أن الجولة 17، كانت الأقل تهديفياً في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، بتسجيل 14 هدفاً فقط في 7 مباريات، وإلى أن الأهداف توزعت بتسجيل 7 أهداف في كل من الشوطين الأول والثاني، وتمكن 6 حراس من الحفاظ على نظافة شباكهم، وهم حمد المقبالي حارس شباب الأهلي، وإبراهيم عيسى حارس البطائح، وخالد السناني حارس الوصل، وأحمد حمدان حارس خورفكان، وعلي الحوسني حارس عجمان، ومحمد الشامسي حارس الوحدة، ونوه إلى ارتكاب الحراس 3 أخطاء كبيرة، وكان نصيب أحمد شمبيه حارس النصر، خطأين استفاد منهما الجزيرة بتسجيل هدفين، ليؤكد استمرار معاناة النصر في هذا المركز.

وأوضح أن الجولة كانت الأكثر تسجيلاً للأهداف من كرات عرضية بتسجيل 5 أهداف، فيما تم احتساب ركلتي جزاء سجل منهما هدفين، واعتبر أن خالد السناني، نجم الجولة بعدما استعاد بعض مستواه، وكان سبباً رئيسياً في فوز فريقه الوصل على العين، وأن سلطان المنذري قدم مباراة كبيرة مع كلباء، رغم الخسارة أمام خورفكان، وأشار إلى أن عادل الحوسني حارس الشارقة، وصاحب الرقم القياسي في الشباك النظيفة، لم يستطع المحافظة على شباكه نظيفة للمرة الثانية بعد خسارتين تاريخيتين متتاليتين للشارقة من كلباء والبطائح، وإلى أن شباب الأهلي يبقى الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في المسابقات المحلية حتى الآن.