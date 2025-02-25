النسخة الثامنة لكأس دبي للقارات للناشئين تنطلق اليوم

تنطلق اليوم منافسات النسخة الثامنة من بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة»، الأكبر من نوعها من حيث تنوع وأسماء الفرق المشاركة فيها، التي تقام بدعم من مجلس دبي الرياضي، وتهدف إلى استقطاب وتطوير المواهب الرياضية في كرة القدم، وتقام خلال الفترة من 25 إلى 28 فبراير الجاري، ويشارك في البطولة 24 فريقاً تم تقسيمها إلى 6 مجموعات، وبمشاركة أكثر من 400 لاعب من 24 فريقاً في مقدمتها ريال مدريد، تشيلسي، ميلان، بايرن ميونخ، سيلتا فيجو، سيسكا موسكو، والاتحاد السعودي وزيد إف سي، بالإضافة إلى عدد من فرق أندية وأكاديميات الدولة هي فرق: النصر، الوصل، شباب الأهلي، وحتا، والوحدة، والجزيرة، الشارقة، وفرسان هسبانيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله أحمد سالم المهري، مدير إدارة المواهب الرياضية، وميشيل سلغادو، نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، وباكاري سانيا، نجم منتخب فرنسا وأرسنال ومانشستر سيتي سابقاً، السفير الرياضي لدبي، وبحضور عدد من مديري شركات وأكاديميات كرة القدم في أندية دبي والمدربين وممثلي أكاديميات كرة القدم في الدولة.

وقال أحمد سالم: نرحب بالنجم الكبير بكاري سانيا، كما أرحب بالصديق ميشيل سلغادو الذي يواصل العمل والتعاون مع مجلس دبي الرياضي لتطوير كرة القدم في الدولة، من خلال العديد من المبادرات المتنوعة والرائدة، ومن بينها هذه البطولة المخصصة لفئة مهمة هي فرق 13 سنة التي تسهم بشكل كبير في اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية في عالم كرة القدم.

وأضاف: سعداء بوصول هذه البطولة للدورة الثامنة من عمرها، وأن تواصل استقطاب أهم الفرق العالمية من مختلف المدارس الكروية التي تتنافس مع فرق أنديتنا الوطنية، وتمنح لاعبينا الفرصة لاختبار قدراتهم ومقارنتها بالموهوبين في الأندية العالمية، وتزويدهم بالخبرات اللازمة للتقدم في مسيرتهم الكروية، كما أنها فرصة كبيرة للتعرف على أجواء دبي والاستمتاع بجمالها، وقضاء أجمل وقت لهم في العام في أجمل مدينة».

وقال بكاري سانيا: «أشكر مجلس دبي الرياضي على الدعم للفعاليات الرياضية في دبي والمساهمة في تنظيم هذه البطولة المهمة، التي تكمن أهميتها في تخصصها لفئة عمرية تمثل أهم مراحل تشكيل اللاعب، فالمشاركة في هذه البطولة ليست مجرد منافسات عادية، فهي تصقل خبرات اللاعبين وتصنع لهم ذكريات رائعة لن ينسوها طوال حياتهم».

من جانبه، قال ميشيل سلغادو: «أشكر مجلس دبي الرياضي على الدعم المتواصل لهذه البطولة وثقته بالدور الذي تمثله هذه البطولة على مدار 8 سنوات حتى أصبحت من أهم البطولات لهذه الفئة العمرية، وتحتل مكانة كبيرة، وتشهد مشاركة واسعة من أهم الفرق العالمية، وتشهد نمواً متزايداً كل عام، سواء في عدد الفرق أو المشاركين أو حتى في قوة المنافسات.