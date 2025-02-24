روضة المنصوري.. صافرة نسائية جديرة بالثقة في ملاعب الإمارات

تألقت روضة المنصوري، حكم الساحة، في إدارة مباراة دبا الحصن وضيفه عجمان، ضمن الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، أول من أمس، التي انتهت بفوز «البرتقالي» 1 ـ 0، وانتزعت إشادة الفريق الخاسر قبل الفائز، بجانب خبراء التحكيم، لتواصل مسيرة النجاح نحو القمة، بعد أن أكدت بأدائها السابق أنها صافرة إماراتية نسائية جديرة بالثقة.

وتعتبر مباراة دبا الحصن وعجمان الثالثة لها في دوري المحترفين، والأولى لها في الموسم الحالي بعد حصولها مؤخراً على الشارة الدولية، فيما كانت مباراتها الأولى بالجولة 26 من الموسم الماضي، والتي جمعت بني ياس وعجمان، وأدارت بعدها مباراة مؤجلة من الجولة 25 في ختام الموسم بين العين والبطائح، لتكون أول عنصر نسائي يشارك في إدارة مباراة بالمحترفين، كما أنها حققت سابقاً إنجازاً مماثلاً بإدارة أول مباراة في تاريخ دوري الهواة الموسم قبل الماضي بين فريقي غلف اف سي وغلف يونايتد، وعبرت بالمواجهات إلى بر الأمان دون ملاحظات.

وهنأ محمد عبد الله الطربان، رئيس مجلس إدارة شركة دبا الحصن لكرة القدم، الحكمة روضة المنصوري على المستوى، الذي قدمته في مباراة فريقه أمام عجمان، أول من أمس، ومنحها شهادة تميز عالية على خلفية خسارة فريقه للنتيجة، وقال إن قرارات روضة المنصوري كانت في محلها، وإنها تستحق أن يرفع لها القبعات على جهودها.