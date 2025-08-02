«أبيض» الناشئين يواصل التحضير لـ«مونديال قطر»

يواصل منتخب الإمارات الوطني للناشئين تحت 17 سنة تدريباته اليومية في معسكره الخارجي المقام في تايلاند، ضمن استعداداته لنهائيات كأس العالم «قطر 2025»، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السنغال وكرواتيا وكوستاريكا.

ويسعى الجهاز الفني والإداري لأبيض الناشئين تحت قيادة المدرب الوطني ماجد سالم الزعابي، خلال هذا المعسكر، إلى تطبيق بعض الخطط التدريبية والتكتيكية التي تسهم في توظيف إمكانات اللاعبين بالشكل المطلوب في هذه المرحلة من الإعداد للمونديال الذي يقام في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل.