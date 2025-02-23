"الأخضر" السعودي يخطف الثلاث نقاط من اليمن ويتصدر المجموعة الثانية مؤقتاً

حسمالمنتخب السعودي للقدامى بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي لكأس الخليج لقدامىاللاعبين، بعدما حقق الفوز على المنتخب اليمني بهدف مقابل لا شيء أحرزه ناصرالشمراني، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية التي تستضيفهاالكويت وتُختتم يوم الأربعاء المقبل. وبهذا الفوز، رفع "الأخضر" السعوديرصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى له مواجهة أخيرة غداً أمام نظيره العراقي، صاحب الثلاثنقاط، والذي سيخوض بعد قليل مباراته الثانية أمام المنتخب البحريني برصيد نقطةواحدة.

تعادلالعنابي والعماني

وفيالمجموعة الأولى، نجح المنتخب العماني في إدراك التعادل أمام نظيره القطري والخروجبنقطة ثمينة، بعدما تقدم وليد الجاسم للمنتخب القطري من ركلة جزاء احتسبها الحكممحمد عمر، قبل أن يُدرك إسماعيل العجمي هدف التعادل، ليحصد كل منتخب نقطة واحدةويتساوى الفريقان في رصيد النقاط، ولكل منهما نقطتان.