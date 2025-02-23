غوارديولا يستبعد هالاند من لقاء ليفربول

استبعد إرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي من تشكيلة المدرب بيب جوارديولا لمباراة اليوم الأحد أمام ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إذ يتعافى من إصابة في الركبة.

وخرج هالاند، الذي سجل 19 هدفا في الدوري هذا الموسم و27 في جميع المسابقات، مصابا من ملعب الاتحاد في الشوط الثاني من فوز سيتي 4-صفر على نيوكاسل في 15 فبراير شباط.

وغاب عن مباراة إياب الجولة الفاصلة لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد إذ خرج سيتي من البطولة بالخسارة 6-3 في مجموع المباراتين.

ويتقاسم هالاند وألكسندر إيساك لاعب نيوكاسل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري خلف محمد صلاح لاعب ليفربول (24 هدفا).