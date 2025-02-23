الوصل ينتفض بثلاثة انتصارات متتالية في «دورينا»





انتفض الوصل، حامل لقب بطولة دوري أدنوك للمحترفين، بتحقيق فوزه الثالث على التوالي في النسخة الحالية، حينما تغلب على ضيفه العين في قمة الجولة 17 من المنافسة بهدف فابيو ليما الذي رفع رصيد الفريق إلى 27 نقطة نالها بالفوز في 7 مباريات والتعادل في 6 وخسارة 4 مباريات، بينما تجمد رصيد العين في 29 نقطة.

والمرة الأولى في الموسم الحالي، عاد «الإمبراطور» إلى مستواه السابق، بتحقيق الفوز الثالث على التوالي والذي بدأ على حساب دبا الحصن في الجولة 15 من المنافسة، في انتصاره الأول خارج ملعبه، وأعقبه بالتفوق على النصر في ديربي دبي بالجولة 16، وأكمل مهمته بنجاح في واحدة من أهم مباريات البطولة بالفوز على العين، وسبق ذلك التعادل أمام كلباء 1-1 في الجولة 14، فيما كانت خسارته الأخيرة أمام الشارقة بالجولة 13، ما يؤكد أنه لم يعرف الخسارة في النصف الثاني من بطولة الدوري والتي عاد إليها بقوة وبذكريات تألقه اللافت في الموسم الماضي لينافس على فرق الصدارة بعدما كان من ضمن فرق الوسط.

وقال الصربي ميلوش مدرب الوصل إن فريقه يسير في الطريق الصحيح، ليصبح أكثر قوةً وقدرةً على التنافس، مع الاستفادة من كيفية اللعب في ظروف ضاغطة بأداء مباراة كل 3 أو 4 أيام، وأضاف: مباراتنا ضد العين كانت التاسعة في فترة زمنية قصيرة، والتكيف على هذا الوضع مهم للغاية، وكذلك العثور على طاقة تخوض بها هذه المباريات أمر صعب وخاصةً في ظل الكثير من المباريات القوية التي تتطلب الفوز، المهم أننا نمضي بشكل جيد ونحقق المكاسب في المباريات.

وهنأ ميلوش لاعبيه بالفوز أمام العين، وقال إن الفريق قدم مباراة جيدة وصنع العديد من الفرص، ذاكراً أنه كان يدرك صعوبة المواجهة لأنها أمام منافس قوي، وأضاف: رغم انخفاض معدل الطاقة بسبب ضغط المواجهات الآسيوية والمحلية فإننا نجحنا في المهمة، اللاعبون قدموا أداءً رائعاً ونجحوا في صناعة فرص أكثر من العين، لقد كنا الأفضل والفوز كان مستحقاً بالتأكيد.

وثمن مدرب الوصل دور الجماهير في دعم اللاعبين معنوياً والإسهام في تحقيق الانتصار، ذاكراً أن جمهور النادي يستحق الإشادة لأنه دائماً، وحسب قوله، يصنع أجواء رائعة في الملعب وخاصة في مواجهات العين.