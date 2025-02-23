خورفكان يحسم الديربي أمام كلباء.. ويقترب من تأمين البقاء

عبدالمجيد النمر: الفوز يساوي 6 نقاط وراضٍ عن الأداء والنتيجة

رازوفيتش: «النمور» لم يكن في يومه ولا بد من إيجاد الحلول



اقترب خورفكان أكثر من أي وقت مضى من تأمين بقائه في دوري أدنوك للمحترفين بعدما تمكن «النسور» من تحقيق فوز صعب على كلباء في مواجهة ديربي الساحل الشرقي بهدف للاعب كلباء السابق الأرجنتيني برايان راميريز، وهو الهدف الذي أمن النقاط لفريق خورفكان، الذي استطاع أن يوقف سيطرة كلباء وتفوقه على مستوى مباريات دوري أدنوك للمحترفين التي استمرت أكثر من 3 مواسم لم يتمكن فيها خورفكان من تحقيق الفوز الذي جاء هذه المرة ليتساوى الفريقان في النقاط برصيد 21 نقطة لكل فريق ليصل إلى المركز العاشر وكلباء تاسعاً.

وتمكن دفاع خورفكان من إحكام السيطرة على مفاتيح لعب الفريق المضيف وتحجيم دور الإيراني مهدي قايدي أخطر لاعبي كلباء وهداف «النمور» الذي لم يكن له أي دور في المباراة كما كان يحدث في المباريات السابقة.

بدوره، قال عبدالمجيد النمر مدرب فريق خورفكان: الفريقان قدما مباراة جيدة ولكن فريقنا استطاع استغلال الفرص بتسجيل هدف المباراة الوحيد مشيراً إلى الفوز الذي حققه فريقه بست نقاط وتابع: خورفكان صنع فرصاً أكثر ولم يستطع التسجيل إلا من فرصة واحدة مشيراً إلى أن الفريق تمكن ولأول مرة هذا الموسم من تحقيق الفوز الثاني توالياً بعد عبور العروبة في الجولة الماضية منوهاً إلى أن خورفكان وبعد اكتمال صفوفه وعودة المصابين بات هناك توازن في خطوط الفريق وأتمنى أن نواصل بذات المستوى والأداء في قادم الجولات مع ضرورة الحفاظ على لغة الانتصارات لإسعاد جمهور النادي التي نوجه لها التحية ونهديهم نقاط الفوز في مباراة الديربي.

من جهته، قال الصربي فوك رازوفيتش مدرب كلباء: الفريق لم يكن في يومه ولا بد من تهنئة خورفكان على الفوز والأداء، لافتاً إلى أن الفريق الضيف كان الأفضل والأوفر فرصاً طوال وقت المباراة، مشيراً إلى أنه سيقوم بتصحيح الأخطاء وإيجاد الحلول قبل المباريات المقبلة التي تعد مهمة بالنسبة لكلباء.