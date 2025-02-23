الأبيض بشعار الفوز يلتقي عمان في ختام دور المجموعات لـ"خليجي القدامى" غداً الاثنين

تُختتم غداً (الاثنين) منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين، التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 22 إلى 26 فبراير الجاري، بإقامة 4 لقاءات ضمن الجولة الثالثة، حيث يلتقي منتخبنا الوطني مع نظيره العماني في الساعة 07:15 مساءً بتوقيت الإمارات، ضمن المجموعة الأولى، تليها مباراة الكويت مع قطر في الساعة 09:15 مساءً ضمن نفس المجموعة، بينما تشهد المجموعة الثانية مواجهتي البحرين مع اليمن، والعراق مع السعودية.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت 3 تعادلات سلبية في مباريات الكويت مع عمان، وقطر مع الإمارات، والسعودية مع البحرين، فيما حقق العراق الفوز على اليمن بهدف دون رد سجله مهاجمه كرار جاسم.

افتتاح جميلأشاد بشار عبد الله، اللاعب الدولي السابق ومدير عام الهيئة العامة للرياضة الكويتية بالتكليف، بحفل افتتاح البطولة، قائلاً: "حفل الافتتاح كان جميلاً جداً، خصوصاً العروض البصرية عبر طائرات الدرون والليزر التي تفاعل معها الجمهور، وهذا دليل على أن هناك اهتماماً كبيراً بالبطولة، وأنها تسير على خطى خليجي 26 التي استضافتها الكويت مؤخراً وحققت نجاحاً كبيراً نال إشادة الجميع".

وأضاف: "الكويت تمتلك كوادر قادرة على تنظيم البطولات، خصوصاً في ظل تمتعها بخبرات عريضة في هذا المجال"، معرباً عن سعادته بهذا الأمر، ومشيداً ببادرة وزير الإعلام والثقافة - وزير الدولة لشؤون الشباب، عبد الرحمن المطيري، بإقامة البطولة بشكل تنافسي، إلى جانب اختيار توقيتها بالتزامن مع الأعياد الوطنية لدولة الكويت، ما ساهم في حضور جماهيري جيد خلال يوم الافتتاح، لا سيما في مباراة منتخب الكويت وشقيقه العماني".

وأكد بشار عبد الله أن الحديث عن المنتخب الأقرب لنيل لقب النسخة الأولى سابق لأوانه، مشيراً إلى أن الفرصة متساوية بين جميع المنتخبات، وختم حديثه بالإشارة إلى أنه كان يتمنى المشاركة في البطولة مع "قدامى الأزرق"، لكن ارتباطاته الإدارية منعته من ذلك.

شعور اللاعبينمن جانبه، قال حسين فاضل، نجم الأزرق ولاعب الوحدة الإماراتي السابق: "شعور اللاعبين عند دخول الملعب في افتتاح البطولة وعزف النشيد الوطني أمر لا يوصف، فقد أعادنا إلى ذكريات تمثيل منتخباتنا الوطنية في البطولات الخارجية"، مشيراً إلى أن مستوى منتخب الكويت سيرتفع تدريجياً في المباريات المقبلة.

بادرة مميزةأشاد مبارك مصطفى، لاعب منتخب قطر للقدامى، بحفل افتتاح البطولة، مؤكداً أن إقامتها على أرض الصداقة والسلام بدولة الكويت تمثل بادرة مميزة. وقال: "شاركت في البطولة رغم عدم جاهزيتي الكاملة، لأن مقابلة الزملاء السابقين في الملاعب أمر في غاية المتعة، ونتطلع مع جميع اللاعبين في منتخب قطر لحصد اللقب والعودة إلى الدوحة باللقب الأول لكأس الخليج لقدامى اللاعبين".

استمتاعبدوره، أكد يونس أمان، مدرب منتخب عمان، أنه استمتع بمباراة منتخب بلاده أمام الأزرق الكويتي، والتي انتهت بالتعادل السلبي خلال منافسات الجولة الأولى، قائلاً: "لاعبو الأزرق عرفوا كيف يسيرون المباراة من خلال لمساتهم ومهاراتهم، رغم أن فريقنا كان الطرف الأفضل، لكننا لم نتمكن من التسجيل".