شوكوروف يرفض عروضاً «أوروبية وعربية» للعودة إلى الإمارات

بات في حكم المؤكد أن يعود لاعب الشارقة السابق والفيحاء السعودي حالياً الأوزبكي، "أوتوبيك شوكوروف مجدداً إلى دوري المحترفين الإماراتي، رافضاً عدداً من العروض السعودية والأوروبية وبعض الدوريات العربية مفضلاً العودة إلى «بيته» الأول الدوري الإماراتي الذي انطلق منه إلى العالمية، وقيادة منتخب بلاده أوزبكستان للتأهل إلى كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخها.

نجم شرقاوي

ويعد شوكوروف من الأعمدة الأساسية التي نجحت في اعادة فريق الشارقة لمنصات التتويج في الدوري الإماراتي بعد غياب سنوات طوال في العام ،2019 وكان التحق بكتيبة الملك الشرقاوي في العام 2017 قادماً من صفوف بونيودكور الأوزبكي.أي بعد موسمين فقط نجح في اعادة الشارقة لمنصات التتويج. بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري

هداف محب للإمارات

ولعب شوكوروف مع الشارقة 120 مباراة في جميع البطولات، ساهم خلالها بـ 19 هدفاً، حيث سجل 11 وصنع 8.وحقق نجومية لافتة مع نجوم الوسط والهجوم وشكل ثلاثياً مميزاً مع اللاعبين البرازيليين إيغور كورنادو وويلتون سواريز، رغم انه لاعب مدافع سجل مع الشارقة 11هدفاً نافس بها على نجومية أفضل الهدافين في دوري المحترفين الإماراتي، مما يجعله محل تنافس أندية دوري أدنوك للمحترفين فضلاً عن كونه محب لدولة الإمارات وبات بمثابة سفيراً لها في بلاده وله عدداً من المساهمات الخيرية والابداعية باسم ناديه السابق الشارقة في بلده الام .حيث أطلق اسم "الشارقة" على صالة رياضية يملكها في طشقند، وذلك تقديراً لتجربته الاحترافية في نادي الشارقة والإمارات بشكل عام، حيث تأثر بثقافة الإمارات وأصالتها.