أبيض قدامى اللاعبين يلتقي الأزرق الكويتي في الجولة الثانية لكأس الخليج غدًا الأحد

يخوض منتخبنا الوطني لقدامى اللاعبين غدًا الأحد مواجهته الثانية أمام منتخب الكويت في تمام الساعة 8:45 بتوقيت الدولة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين التي تستضيفها الكويت حتى الأربعاء المقبل. ويلعب ضمن المجموعة ذاتها منتخب قطر مع منتخب عمان، في حين تشهد المجموعة الثانية مباراتي اليمن مع السعودية، والبحرين مع العراق، وتقام جميع المباريات على استاد جابر المبارك بنادي الصليبيخات.

وكان الأبيض الإماراتي قد التقى نظيره القطري أمس في افتتاح البطولة، ويسعى مدربنا الوطني جمعة ربيع للظهور بشكل أفضل خلال مباراة الكويت التي تعتبر بوابة التأهل للدور قبل النهائي والمنافسة على اللقب.

من جانبه، توقع رئيس وفد منتخب الكويت لقدامى اللاعبين في البطولة، وائل سليمان، أن تشهد البطولة منافسة قوية بين المنتخبات الثمانية المشاركة من أجل الظفر باللقب الأول.وأشاد بإقامة البطولة بشكل تنافسي بناءً على مبادرة وزير الإعلام والثقافة، وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري، الذي طالب بإقامتها بالتزامن مع الاحتفال بالأعياد الوطنية.

وشدد سليمان على أن منتخب الكويت يدخل المنافسات بحثًا عن اللقب الأول للبطولة، التي ستقام في نفس توقيت البطولات الخليجية ابتداءً من "خليجي 27" الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، مبينًا أن الجهاز الفني للأزرق بقيادة المدرب المخضرم محمد إبراهيم، ومساعده هاني الصقر، قد بذلا مجهودات مضاعفة من أجل تجهيز اللاعبين، فضلًا عن الجهود التي بذلها مدير الفريق محمد بنيان والإداريان علي محمود وعادل يوسف.

وتابع: بذل جميع اللاعبين، سواء الذين تم استبعادهم بسبب الإصابة أو الذين استمروا، كل ما في وسعهم للظهور بشكل جيد في البطولة، وبالطبع جميعهم أكدوا أنهم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

ولفت سليمان إلى أنه من الصعوبة التوقع بالمنتخب الذي سيحقق اللقب، مؤكدًا أن الحظوظ متساوية بين جميع المنتخبات بغض النظر عن نتائج أولى الجولات للمجموعتين الأولى والثانية.