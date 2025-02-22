انطلاق منافسات الكرة بمخيمي "الزعتري والأزرق" ضمن مشروع "لاليجا الاجتماعي"

انطلقت منافسات كرة القدم على ملاعب مخيمي "الزعتري والأزرق" للاجئين في الأردن، ضمن مشروع "لاليجا الاجتماعي"، الذي أطلقته إدارة المشاريع الرياضية في رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لاليجا"، ومؤسسة لاليجا، بالتعاون مع المشروع العالمي للتطوير الكروي.

تقام المباريات بنظام الدوري العادي والمباريات الفاصلة، ويشارك في البطولة التي تقام في مخيم الزعتري أكثر من 300 لاعب ولاعبة تم تقسيمهم إلى 16 فريقاً للشباب، و12 للفتيات، بينما يتنافس في مخيم الأزرق 144 لاعباً ولاعبة في 8 فرق مناصفة للشباب للفتيات، كما تم تقسيم الدوريات إلى 4 فئات وفق أعمار اللاعبين.

وسيتم للعام الثالث على التوالي تطبيق نظام تقييم في الدوري لا يأخذ في الاعتبار الأداء الرياضي الجيد للأطفال فقط، وإنما يحفز أيضاً السلوك الإيجابي والتعلم الاجتماعي، وتشجيع الروح الرياضية، واحترام المنافسين، والعمل الجماعي، والتعايش، والمساواة، والتسامح بين جميع المشاركين.