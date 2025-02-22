بعد قرعة الأبطال .. تعديل موعد مباراتي برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم " لاليجا" تغيير موعد مباراتي برشلونة مع ريال سوسيداد وريال مدريد مع ريال بيتس بالجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإسباني، بعد إعلان مواعيد مباريات الفريقين في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا .

وسيكون الموعد الجديد لمباراة برشلونة مع ريال سوسيداد يوم الأحد 2 مارس المقبل بدلا من السبت الأول من مارس الساعة 4:15 مساء بتوقيت مدريد.

وبالنسبة لمباراة ريال مدريد مع ريال بيتس فمن المقرر أن تقام يوم السبت الأول من مارس بدلا من الأحد 2 مارس عند الساعة 6:30 بتوقيت مدريد.ويلتقي ريال مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مع أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء 4 مارس فيما يلتقي برشلونة في الدور نفسه مع بنفيكا البرتغالي يوم الأربعاء 5 مارس.