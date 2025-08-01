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كرة القدم

اختيار 15 لاعبة لمنتخب السيدات تحت 17 سنة

البيان

أعلنت لجنة الكرة النسائية في اتحاد الكرة اختيار 15 لاعبة لقائمة منتخب الإمارات تحت 17 سنة، إضافة إلى افتتاح مركزين للتدريب، في كل من أبوظبي ودبي، استعداداً للاستحقاقات المقررة في الموسم الجديد.

وأوضحت اللجنة في بيان، أمس، أن الهدف من المركزين هو توسيع قاعدة الممارسات للعبة، واكتشاف الموهوبات من مختلف الفئات السنية لدعم المنتخبات الوطنية.

وأضافت: إن برامج مراكز التدريب تتضمن تطوير مهارات اللاعبات الفنية، والجوانب التكتيكية، واللياقة البدنية، وطريقة اللعب الجماعي، بما يسمح بالمشاركة الإيجابية للاعبات منتخبي 15 و17 سنة في دوري السيدات بهدف الاحتكاك، واكتساب الخبرات مع فرق عمرية أكبر، وتطبيق الأفكار والمرونة التكتيكية.